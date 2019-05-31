2019-05-31T03:35:14+03:00
Общество

Снова потоп: В Хабаровском крае река, вышедшая из берегов, заливает поселок

Вода зашла в 35 частных подворий, где живут около 80 человек [видео]
Борис КОКУРИН
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Снова потоп: В Хабаровском крае река, вышедшая из берегов, заливает поселокСнова потоп: В Хабаровском крае река, вышедшая из берегов, заливает поселокФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Во всем виновата местная река – Урми. Обильные дожди, идущие выше по течению, существенно подняли уровень воды, которая стала заливать поселок Кукан. Как сообщают местные жители у них топит низины, и дворы расположенные у берега реки.

По данным МЧС, в зоне подтопления находятся 35 подворий, в которых живут около 80 человек на улицах: Северная, Набережная, Пионерская, Советская, Юбилейная, Садовая и переулок Сводный. Вода пока топит огороды, в самих домах ее нет. Но это, считают специалисты, ненадолго. Наводнение пока не достигло своего пика, и уровень будет подниматься еще.

- В ближайшие несколько суток уровень воды в реке Урми у поселка Кукан продолжит расти и может достигнуть отметок 850-900 сантиметров, при отметке неблагоприятного явления - 850 сантиметров, опасного явления - 900 сантиметров, - подчеркивают гидрологи Дальневосточного управления гидрометеослужбы.

Сейчас уровень воды в реке находится под постоянным контролем как служащих местной администрации, так и сотрудников Дальневосточного УГМС. Для того чтобы помочь поселку пережить потоп из Хабаровска в Кукан на вездеходах отправилась группировка спасателей.

- Всего в составе группы 42 человека и 5 единиц различной специальной техники. Спасатели имеют с собой необходимое снаряжение, 4 лодки, шанцевый и иной аварийно-спасательный инструмент, генератор, помпы, световые башни и другое оборудование для оказания помощи населению в зоне подтопления, проведения работ по ликвидации последствий паводка, мониторингу ситуации, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Кроме поселка Кукан опасения вызывает обстановка в поселках Догордон и Наумовка, так же расположенных на берегу Урми. В Догордоне вода зашла на 4 приусадебных участка, в Наумовке - на 12 приусадебных участков.

При разливе реки был подтоплен один участок межпоселковой автомобильной дороги сообщением Кукан - Догордон протяженностью 34 километра, там проехать можно только на джипах.

Продолжается наблюдение за реками Кур и Тунгуска, так же расположенными в Хабаровском районе, и рекой Амгунь, протекающей в районе имени Полины Осипенко. Там так же ожидают существенного повышения уровня воды из-за дождевого паводка.

Как сообщают в гидрометцентре, с 1 по 3 июня на реке Кур у населенных пунктов Новокуровка, Улика-Национальная, Победа возможен подъем уровня воды до отметок 750-800 см. В результате возможно подтопление участков дорог местного значения, линий связи и электропередач, сенокосов, полей, низинных мест населенных пунктов Новокуровка, Улика-Национальная, Победа, Иванковцы, расположенных в поймах рек и не защищенных дамбами.

На реке Тунгуска у поселка Архангеловка в течение 3-5 июня ожидается прохождение гребня паводка с достижением отметок 1030-1080 сантиметров (опасное явление - 1080 сантиметров).

В районе имени Полины Осипенко на реке Амгунь 2-3 июня у села имени Полины Осипенко уровень воды может достигнуть значений 950-980 сантиметров (при отметке опасного явления 950 сантиметров), у села Удинское 4-5 июня вода может подняться до уровня 650-700 сантиметров, достигнув значений неблагоприятного явления - 700 см. Паводок будет проходить с затоплением поймы на глубину 1-2 метра.

Группировка спасателей выезжает в поселок Кукан.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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