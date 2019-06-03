Кооперативно-частное партнерство: первые ласточки в Хабаровском крае

В стенах «Хабаровского краевого союза потребительских обществ» (Крайпотребсоюз) состоялось трехстороннее подписание соглашений о кооперативно-частном партнерстве. Подобные способы взаимодействия между бизнесом и кооперативами для Хабаровского края в новинку, в то время как в других регионах они уже показали свою эффективность. Как отметил глава хабаровского Крайпотребсоюза Евгений Кротов, подобные соглашения помогут выйти на новый уровень сотрудничества и принесут пользу всем.

- Сегодня потребительская кооперация, как система, начинает изживать себя. Поэтому нам нужны новые рывки и лидеры. Для этого мы разработали проект кооперативно-частного партнерства. Потребкооперация существует с советских времен, но сейчас частные предприятия и сети буквально наступают нам на пятки, и мы нашли способ с этим бороться, - отметил Кротов.

Глава хабаровского Крайпотребсоюза Евгений Васильевич Кротов

Договоры о кооперативно-частном партнёрстве подписали ООО «Каравай» и «Троицкое ПО». Первое общество - это успешная розничная сеть магазинов в Нанайском районе Хабаровского края. Вместе две организации смогу позиционировать себя, как крупное объединение, что дает ранее не достижимые возможности. Также подписи под документом поставили представители ООО «Дуэт» из Хабаровского района и «Потребительский торговый кооператив».

- Частному бизнесу мы можем предложить определённую поддержку. Например, это сопровождение молодых кооператоров, юридическая и консультационная помощь, представление в определённых структурах. Одним словом - организовать то, что они пока не могут сделать сами, - отметил Евгений Кротов.

Он также поделился, что зачастую у людей есть деньги, но они не знают, куда их вложить, чтобы получить прибыль. Сегодня такую консультацию может дать хабаровский Крайпотребсоюз. Но чем это выгодно самой структуре? В первую очередь - это увеличение совокупного объёма деятельности организации. Например, благодаря новым участникам Крайпотребсоюз получил поддержку от «Сбербанка» и льготные условия по эквайрингу.

- Для крупного поставщика небольшие разрозненные единоличные предприятия не представляют интереса. Если же речь идёт о крупных объёмах поставок, какие можем себе позволить мы через совокупный объём закупок, то это автоматически выводит нас на скидки или другие преференции. От этого выигрывают все участники кооперации, - поделился Евгений Васильевич.

Пока примеров кооперативно-частного партнёрства не так много, как хотелось бы, но перспективы очень позитивные. Очень большие ставки делаются на молодёжь, и это успешно работает. Например, только за последние пару лет в Хабаровске создали четыре кооператива на базе помещений Крайпотребкооперации - один из них, это популярное кафе «Бонифаций».