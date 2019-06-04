2019-06-04T12:49:31+03:00
Происшествия

В Хабаровске трех диспетчеров РЖД подозревают в получении взяток на миллионы рублей

Сейчас следователи проводят обыски в региональном управлении железной дороги и квартирах сотрудников
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В Хабаровске трех диспетчеров РЖД подозревают в получении взяток на миллионы рублейВ Хабаровске трех диспетчеров РЖД подозревают в получении взяток на миллионы рублейФото: УТ МВД России по ДФО
Изменить размер текста:

Трех маневровых диспетчеров железнодорожной станции "Хабаровск-2" обвиняют в получении взяток в особо крупных размерах. Как удалось установить следствию, начиная с 2017 года эти работники Российских железных дорог была на своеобразном содержании у нескольких транспортных компаний, получая неплохие деньги за то, что подавали и убирали им вагоны в ускоренном режиме, вне очереди.

Точную сумму, полученную диспетчерами за свои махинации, специалисты Дальневосточного следственного комитета на транспорте пока предпочитают не называть – расследование еще идет, могут вскрыться новые эпизоды, но предварительно речь идет о нескольких миллионах рублей.

- Сейчас одновременно работают 20 следственно-оперативных групп: проведены обыски в жилых, подсобных помещениях, автомобилях, принадлежащих подозреваемым и их коллегам, изъяты вещественные доказательства. Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Следователи не исключают, что к преступлениям могут быть причастны высокопоставленные сотрудники Дальневосточной железной дороги. Идет тщательная проверка всех, с кем диспетчеры контактировали по службе. Работают бойцы ОМОН, сотрудники УТ МВД России по ДФО и Дальневосточного следственного комитета на транспорте.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса России «Взятка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Президента хоккейного клуба "Крылья советов" ограбили на 1,7 млн рублей, разбив стекла его BMW прямо у Ледового дворца в Москве
Неизвестный разбил стекло в BMW Александра Колядина и похитил из салона наличность и ценные вещи, пока мужчина был в Центральном Ледовом дворце спорта
Новости 24
Хабаровчанин умудрился продать свой велосипед за нарисованные деньги
Колодцы в Хабаровске от вандалов не спасают даже люки с ключами
Попытку переправить зараженный кунжут из Китая пресекли на границе ЕАО
Туристы «серебряного возраста» путешествовали из Хабаровского края в Китай
Водитель бросил раненных пассажиров и сбежал после аварии в Хабаровском крае
Россельхозбанк объявляет акцию «Будь онлайн»
В шести районах Хабаровского края действует особый противопожарный режим
Чиновник из Биробиджана проштрафился на благоустройстве скейт-парка
Лес в Хабаровском крае лишили деревьев на 23 миллиона рублей
У мэрии Комсомольска увели семь миллионов рублей ежегодной прибыли
Аналоговое телевидение совсем закончилось в Хабаровском крае
Список кредиторов, принимающих маткапитал, отредактировали в ЕАО
В пожаре чуть не сгорели три жильца хабаровской многоэтажки
В ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае проведут электричество
Отважная продавщица в Комсомольске поплатилась за попытку спасти выручку
Деньгами и жильем обеспечили медиков в Комсомольске-на-Амуре