В Хабаровске трех диспетчеров РЖД подозревают в получении взяток на миллионы рублей

Трех маневровых диспетчеров железнодорожной станции "Хабаровск-2" обвиняют в получении взяток в особо крупных размерах. Как удалось установить следствию, начиная с 2017 года эти работники Российских железных дорог была на своеобразном содержании у нескольких транспортных компаний, получая неплохие деньги за то, что подавали и убирали им вагоны в ускоренном режиме, вне очереди.

Точную сумму, полученную диспетчерами за свои махинации, специалисты Дальневосточного следственного комитета на транспорте пока предпочитают не называть – расследование еще идет, могут вскрыться новые эпизоды, но предварительно речь идет о нескольких миллионах рублей.

- Сейчас одновременно работают 20 следственно-оперативных групп: проведены обыски в жилых, подсобных помещениях, автомобилях, принадлежащих подозреваемым и их коллегам, изъяты вещественные доказательства. Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Следователи не исключают, что к преступлениям могут быть причастны высокопоставленные сотрудники Дальневосточной железной дороги. Идет тщательная проверка всех, с кем диспетчеры контактировали по службе. Работают бойцы ОМОН, сотрудники УТ МВД России по ДФО и Дальневосточного следственного комитета на транспорте.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса России «Взятка».