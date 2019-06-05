Фатальное недоразумение, или как получить контроль над компанией

Громкие информационные поводы возникают в Приамурье не так уж часто, поэтому долго держатся в ленте топовых новостей. Одним из таких поводов в прошлом году стал корпоративный спор между представителями бизнеса из Благовещенска и Китая. «Международный» акцент подогрел к нему дополнительный интерес. Статьи и сюжеты в амурских СМИ, где говорилось о якобы украденных денежных средствах «китайских инвесторов» били рекорды просмотров. Спустя 8 месяцев мы решили узнать, чем обернулась «золотая лихорадка» для её участников, каково состояние конфликта на сегодня, и как сейчас они оценивают то, что тогда произошло.

СЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ

Если вы забыли, напомним: история началась ещё в 2016 году. Бизнесмен из Поднебесной Е Сыцин якобы решил вложить деньги в совместное русско-китайское предприятие – ООО «Дальневосточная горнорудная компания БИТЭ». Е Сыцин получил 51% в уставном капитале компании, остальное разделили между собой ещё один китайский предприниматель Ли Пэнюй и благовещенский бизнесмен Сергей Завьялов, который стал генеральным директором компании. Выбор в пользу Завьялова был сделан не случайно: китайские инвесторы собрали о нём всю возможную информацию. «Нас интересовали не только деловые качества, но и человеческие черты», - говорит Е Сыцин. Отзывы о потенциальном партнёре оказались исключительно положительными: спокойный, ответственный, отзывчивый, и, самое главное, честный. Такое сочетание качеств в бизнесе – большая редкость. Поэтому инвестор не сомневался: стороны заключили соглашение. Партнёры инвестировали в общее дело большие деньги, счёт шёл на миллионы долларов, причём Завьялов и Ли Пэнюй вложились в компанию не меньше, чем Е Сыцин.

Руководство нового предприятия выкупило 100% долей в ООО «Золото Керби», владеющей несколькими лицензиями на добычу жёлтого металла в Хабаровском крае. До этого момента отношения сторон были вполне доброжелательными, а потом закрутилась история в духе плохого детектива.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Китайский предприниматель захотел получить оперативный контроль в компании. Но по уставу компании 51% долей (пакет принадлежащий ему), не давал право на единоличное принятие решений и ущемление прав остальных участников с долей 49%. Голосование согласно уставу общества должно было проходить по правилу один участник – один голос. Тогда Е Сыцин решил обратиться к русским адвокатам. Совместно они выработали тактику корпоративной борьбы, не видя ничего предосудительного в том, что бы подарить по 0,01% долей своим родственникам для получения контроля над компанией. У нас в Китае это является нормальной практикой, для решения судебных споров хороши любые методы, главное достижение результата, говорит Е Сыцин. Началась судебная и информационная война, грамотно подготовленная адвокатом Донцовым, представителем программы «Человек и Закон» на Дальнем Востоке. Мы не занимались юридическими вопросами, а также размещением статей в российских СМИ, говорит Е Сыцин, всем занимались русские юристы. Мы даже не знали, что подобные статьи существуют.

Новостные сайты писали, что российская сторона тянула с предоставлением инвесторам отчёта о потраченных деньгах. Последствия «золотой лихорадки» ощутили на себе все участники событий, особенно Завьялов: поднявшаяся шумиха сильно ударила по репутации бизнесмена. Конфликт негативно сказался на работе хабаровских золотодобытчиков – возникли долги по зарплате, люди потеряли работу. Партнёры погрязли в судебных процессах – их было больше тридцати. А ведь всего этого могло бы и не произойти. Может быть тому виной разница менталитетов предпринимателей, которые привыкли работать у себя на родине, и впервые открыли совместный бизнес. А может быть непонимание между китайскими предпринимателями и их адвокатами, по разному понимающими задачи корпоративной борьбы.

ЧТО СЕЙЧАС?

Что же стало с компанией сейчас, и на каком этапе конфликт сегодня? Этот вопрос мы адресовали его участникам. Спустя месяцы позиция заграничных предпринимателей кардинально поменялась. «Произошло фатальное недоразумение», - комментирует китайская сторона. Предприниматели признают: претензии к российскому партнёру изначально не имели под собой оснований. Информацией о судьбе денежных средств китайские инвесторы обладали всегда, выписки по движениям банковских счетов передавались им на постоянной основе. По их просьбе портал АСН24 публикует официальное обращение к Сергею Завьялову:

- Россия и Китай – страны, которым исторически суждено быть партнёрами, в том числе, в сфере бизнеса. Наладить сотрудничество, заключить контракт – только полдела. Чтобы вести продуктивный диалог, нужно научиться друг друга понимать. Возможно, одним из препятствий этому стал языковой барьер. Мы даже не предполагали, что простой корпоративный спор разрастётся до таких масштабов, и сожалеем, что это произошло. Мы понимаем, как пострадала репутация нашего российского партнёра, и приносим ему свои искренние извинения. Если бы можно было повернуть время вспять, всё было бы совсем по-другому. Сергей Завьялов – надёжный и достойный доверия человек, с выдающимися деловыми и личными качествами, поэтому нам особенно печально, что он оказался жертвой информационной атаки. Мы понимаем, что словами исправить ситуацию невозможно, но надеемся, что это обращение прочитают настоящие и будущие партнёры Сергея.

Сам Сергей Завьялов по-прежнему не даёт никаких комментариев. Завьялов родился в Уссурийске, окончил Амурскую медицинскую академию, 7 лет отработал в областной больнице, а потом решил заняться бизнесом. В Благовещенской городской думе шестого созыва Завьялов был заметной фигурой: отстаивал свою точку зрения, не боялся идти против общественного мнения и задавать неудобные вопросы. Он был одним из немногих народных избранников, которые голосовали против отмены прямых выборов мэра амурской столицы. В свое время он вручил золотые грабли представителям городской администрации в знак, по его мнению, повторения ошибки отмены прямых выборов. Коллеги удивлялись его настойчивости: однажды Завьялов инкогнито позвонил в дежурную часть ГИБДД, и пожаловался на неработающий светофор. А потом решил проверить, как среагировали на обращение инспекторы. Оказалось, что электронный регулировщик так и не заработал, а на перекрёстке из-за этого произошло ДТП. Принципиальный депутат дошёл до главного благовещенского полицейского, но своего всё-таки добился.

Несмотря на руководящую должность, застать Сергея Завьялова в кабинете сложно – он постоянно в разъездах. Если нужно, может снять рубашку, закатать рукава и как следует поработать руками. Хабаровские работяги до сих пор помнят случай двухлетней давности: на участок, где добывали золото, перевозили новую технику. Одна из машин была плохо закреплена. Не сомневаясь ни секунды, Завьялов бросился спасать дорогостоящую технику. «Именно тогда, - вспоминает Е Сыцин, - мы поняли, что этот человек не подведёт». «Взять на себя ответственность даже в самые сложные моменты может далеко не каждый», - подтверждает слова коллеги Ли Пэнюй. Инвесторов удивляло ещё одно качество русского партнёра – скромность. Решая серьёзные проблемы, помогая людям, он не стремился получить все лавры. Вместе с городскими активистами проводил в микрорайоне детские праздники, покупал подарки, помогал малообеспеченным и многодетным семьям. О сложностях в бизнесе Завьялов старался не говорить даже родным, пытался всё решить самостоятельно, прийти к соглашению с партнёрами. А когда гроза разразилась, предпочёл сам отказаться от статуса депутата.

В данный момент Сергей Завьялов все еще является руководителем ООО «Дальневосточная горнорудная компания «БИТЭ». Решения Арбитражных судов полностью подтвердили его позицию о не совсем законных действиях китайских предпринимателей и их представителей в части дарения сотых долей компании для получения корпоративного контроля. Однако, как сказал нам близкий предпринимателю человек, в ближайшее время он собирается покинуть компанию, а китайские бизнесмены останутся работать в России сами по себе. Компания останется работать со стопроцентным китайским участием, обладая запасами россыпного золота в объёме более 2,5 тонн в Хабаровском крае. Каковы дальнейшие перспективы компании покажет время.