Кушайте на здоровье: сироты, устроившие голодовку в центре Хабаровска, решили прекратить акцию

Голодать бывшие воспитанники детских домов сели перед зданием правительства Хабаровского края 3 июня. В акции приняли участие 11 человек, их цель – добиться от государства решения проблемы с предоставлением положенных по закону квартир, которых некоторые участники голодовки ждут по нескольку лет. У всех есть решения суда, подтвердившие их право. Есть и отписки чиновников, которым необходимо эти решения выполнять.

В тот же день к голодающим вышли губернатор региона и несколько министров, ситуацию пообещали исправить, но, конечно, не в мгновенье ока.

- В этом году строится беспрецедентное количество квартир для сирот, и их вам обязаны предоставить, но если десятилетиями в регионе ничего не решалось, то откуда их сразу взять? Дома, к сожалению, это не грибы, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Убедить голодающих разойтись по домам тогда не удалось. Люди устали от обещаний и планировали сидеть на площади перед «Белым домом» до упора - пока на «скорой» не увезут, либо проблема не решится.

По словам участников акции, в Хабаровском крае больше трех тысяч бывших воспитанников детских домов - сироты, которым по закону положены квартиры, большинству - в Хабаровске. Но очередь уменьшается очень медленно.

- С 12 лет я воспитывалась в детском доме, в очередь на жилье встала по решению суда, три года назад тогда была в ней пятьсот десятой. Сейчас мой номер - 387, - рассказывает Анастасия Судакова, участница голодовки. - Сами видите, очередь движется черепашьим шагом и все время пополняется новыми сиротами. Надо с этим что-то делать.

Что делать с голодающими прямо у них под носом сиротами и их квартирами - решали на специальном совещании в правительстве региона. После целого дня на одной воде и ночевки на свежем воздухе одной из протестующих стало плохо - девушка упала, и ее увезли в больницу.

- Мы сделаем все, чтобы закон начал выполняться, - заявил Александр Федосов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам. – В этом году будет 580 квартир, в следующем постараемся обеспечить такое же количество. В этом году мы начнем отрабатывать тех людей, которые ждут жилья более 10 лет. Чтобы вы понимали, дело не в деньгах – они есть, нет строительных организаций, которые могли бы поработать в этом направлении.

В итоге властям удалось договориться с голодающими. Им пообещали предоставить бесплатное временное жильё в общежитии, неподалеку от центра города, в котором они смогут дождаться решения своих вопросов. Сейчас ситуацией с сиротами занимается краевой Следственный комитет.