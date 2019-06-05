Группировка спасателей, работавшая в подтопленных поселках на реке Урми, вернулась в Хабаровск

Группировка спасателей работала в Хабаровском районе в населенных пунктах Кукан, Наумовка и Догордон с 30 мая. Тогда из-за сильных дождевых паводков вода в реке Урми, на берегу которой расположены поселки, поднялась и подтопила низины и даже вошла во дворы частных домов. Специалисты мониторили уровни воды, проводили профилактическую работу с населением – рассказывали, что делать, если вода полностью зальет поселки.

Сейчас, говорят в МЧС, ситуация на реке стабилизировалась – вода понемногу уходит, и смысла держать там большую группу спасателей больше нет.

- Группировка была готова к проведению экстренной эвакуации населения и материальных ценностей, а также была оснащена всем необходимым снаряжением. После освобождения подтопленных территорий была организована работа по расчистке подворий от наносного мусора и грязи, принесенных паводковыми водами. Оказывалась адресная помощь по восстановлению поврежденных надворных построек, заборов. В составе группировки дежурил психолог, который оказывал необходимую поддержку местным жителям, - отметил Алексей Давыденко, старший аэромобильной группировки.

Пока в районе остаются подтопленными 5 жилых домов и 5 подворий в селе Пасека, 3 жилых дома и 10 придомовых территорий в поселке Улика-Национальное. В селе имени Полины Осипенко вода подтопила 2 приусадебных участка.

Еще одна группа специалистов МЧС продолжает дежурство на реке Амгунь. Они откачивают воду из низин и подворий, ограждают дома защитными дамбами. По данным гидрологов, уровень Амгуни у районного центра на 42 сантиметра выше отметки «Опасное явление».

В течение двух суток прогнозируется повышение уровня воды на 20-40 сантиметров. Имеется вероятность подтопления дорог местного значения, линий связи и электропередач, сенокосов, полей, низин и участков местности вблизи русла реки. На Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 сантиметров.