2019-06-07T09:42:54+03:00
Это - Хабаровск!

Я сирота, мне не дают квартиру: чем закончилась акция хабаровчанок возле здания краевого правительства

Прямой эфир 7 июня на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук
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Я сирота, мне не дают квартиру: чем закончилась акция хабаровчанок возле здания правительстваЯ сирота, мне не дают квартиру: чем закончилась акция хабаровчанок возле здания правительстваФото: Борис КОКУРИН
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По закону положено, решение суда есть, значит, будьте добры - дайте! Так считают выпускницы детских домов в Хабаровске, которые устроили у здания правительства края акцию протеста. Выглядело это так. Девушки уселись на скамейки на площади имени Ленина, заранее подготовившись, взяли одеяло и воду. И вот, решили голодать. Причем убедительные обещания губернатора Сергея Фургала о том, что в этом году сдадут беспрецедентное число квартир, их не сдвинули с места. Тем временем в мессенджерах акцию назвали инсценировкой и даже травлей главы региона. В итоге проблема сирот разделила журналистов и блогеров, которые активно обсуждают эту тему, на два лагеря. В гостях радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» - блогер «Злой дальневосточник» Александр Каян и автор телеграмм канала «Хабаровская борзая», журналист Ольга Шабалина. С 9 до 10 утра разбирались в сложившейся ситуации и попытались найти зачинщиков.

Пусть каждый останется при своем Фото: Борис КОКУРИН

Пусть каждый останется при своемФото: Борис КОКУРИН

А в 8 утра к нам пришла основатель компании, которая занимается производством рюкзаков, Дарья Бусева. Несколько лет назад ей и Павлу Осипову удалось собрать на реализацию своего проекта полмиллиона рублей на площадке краудфандинга. Но, как выяснилось, молодые предприниматели успели воплотить в жизнь еще несколько идей таким же способом. Если у вас есть мечта, и вы хотите, чтобы она сбылась, нужно просто «попросить» денег. А вот как правильно это сделать, и что для этого нужно - рассказали на 88,3 FM.

Собирать миллионы на краудфандинг-площадке реально Фото: Борис КОКУРИН

Собирать миллионы на краудфандинг-площадке реальноФото: Борис КОКУРИН

Эфир 07_06_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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