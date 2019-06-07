2019-06-07T08:09:33+03:00
Общество

Амурский судостроительный завод докапитализируют в этом году

Вопросы докапитализации обсудили на Петербургском международном экономическом форуме
Владимир ЗЕНКОВ
Поделиться:
Обсуждение на ПМЭФ-2019. Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского краяОбсуждение на ПМЭФ-2019. Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
Изменить размер текста:

Средства на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае поступят на предприятие в 2019 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Соответствующие вопросы обсудили губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов на площадке Петербургского международного экономического форума.

Во время беседы глава Объединенной судостроительной корпорации заявил, что вопрос докапитализации завода - дело времени: решение принято положительное, и часть средств поступит на предприятие уже в этом году. "Основная же часть финансирования для оздоровления предприятия поступит в следующем году", - говорится в сообщении. Докапитализировать завод будет Объединенная судостроительная корпорация через участие в госпрограммах, в том числе в госпрограмме судостроения. Сумму докапитализации в правительстве пока не называют.

- В скором времени будет решен и еще один болезненный для предприятия вопрос - сроки сдачи паромов для Сахалина. Их сдачу перенесут на 2020-2021 годы, однако для этого со стороны заказчика необходимо дополнительное финансирование. Тем не менее государственная транспортная лизинговая компания отказывалась вкладывать дополнительные средства в достройку паромов, - отметил губернатор Сергей Фургал.

Напомним, объем необходимых дополнительных вливаний в Амурский судостроительный завод ранее оценивался в 10,5 миллиарда рублей, из которых сумма задолженности завода перед Объединенной судостроительной корпорацией составляет 3,4 миллиарда рублей. Дополнительно в мае этого года министерство промышленности и транспорта Хабаровского края по поручению и за подписью губернатора направило письмо в Минпромторг России с предложением увеличить объем финансирования не менее чем на 8,6 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Медпомощь для пожилых людей в России: Обследуемся и лечимся по новым правилам
Что важно знать пациентам серебряного возраста и их родственникам, чтобы получать качественную медицинскую помощь, успешно поддерживать здоровье и повысить шансы на активное долголетие
Битва ди-джеев, пионеры и флешмоб – в Новосибирске отметят юбилей Сталина
В центре города пройдет праздник в честь вождя. Организаторы готовят площадки «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура», «Сталинская экономика — было дело и цены снижали»
Новости 24
В Хабаровске ищут пропавшего Никитина Михаила Владимировича
Донесла на соперницу и сама рискует лишиться свободы ревнивая хабаровчанка
Школьниц в Хабаровске выгнали с ЕГЭ
Расхититель в Хабаровске забрал чужие драгоценности и рванул в Приморье
Россиянина не пустили в ЕАО с подозрительным рисом из Китая
В Комсомольске 12 июня изменят автобусные маршруты
На юбилейных соревнованиях по дрифту Хабаровск будет представлять только один гонщик
Хабаровчане массово жалуются на холодную горячую воду
Путешествие наркокурьера из Санкт-Петербурга на Сахалин закончилось в Хабаровском крае
В центре Хабаровска устроят выставку военной одежды, оружия и техники
К зданию управления МВД в Хабаровске экстренно съехались пожарные расчеты
У полицейских в ЕАО нашли скрытое от учета преступление
«Россельхозбанк» проведет ипотечную субботу в Хабаровске
Вопрос с деньгами для судостроительного завода в Хабаровском крае благополучно решили
Дом хабаровчанина уйдет с молотка из-за трех налогов
За разбитую дорогу в лесу Хабаровского края заплатит лесозаготовитель
Неопознанное мясо незаконно занимало место в магазине Комсомольска
Бизнесмен в Хабаровском крае беспардонно и незаконно использовал недра
Новые заказники создадут в Хабаровском крае
Большегруз в Хабаровске испортил две иномарки в дорожной аварии
В Хабаровском крае сезон активности клещей в самом разгаре
Ночная закупка алкоголя закончилась для биробиджанца общением с росгвардейцами
Погода в Хабаровске на 7 июня 2019 года: днем до +24, без осадков
В администрации Комсомольска строят грандиозные планы на квадратные метры