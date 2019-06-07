Амурский судостроительный завод докапитализируют в этом году

Средства на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае поступят на предприятие в 2019 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Соответствующие вопросы обсудили губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов на площадке Петербургского международного экономического форума.

Во время беседы глава Объединенной судостроительной корпорации заявил, что вопрос докапитализации завода - дело времени: решение принято положительное, и часть средств поступит на предприятие уже в этом году. "Основная же часть финансирования для оздоровления предприятия поступит в следующем году", - говорится в сообщении. Докапитализировать завод будет Объединенная судостроительная корпорация через участие в госпрограммах, в том числе в госпрограмме судостроения. Сумму докапитализации в правительстве пока не называют.

- В скором времени будет решен и еще один болезненный для предприятия вопрос - сроки сдачи паромов для Сахалина. Их сдачу перенесут на 2020-2021 годы, однако для этого со стороны заказчика необходимо дополнительное финансирование. Тем не менее государственная транспортная лизинговая компания отказывалась вкладывать дополнительные средства в достройку паромов, - отметил губернатор Сергей Фургал.

Напомним, объем необходимых дополнительных вливаний в Амурский судостроительный завод ранее оценивался в 10,5 миллиарда рублей, из которых сумма задолженности завода перед Объединенной судостроительной корпорацией составляет 3,4 миллиарда рублей. Дополнительно в мае этого года министерство промышленности и транспорта Хабаровского края по поручению и за подписью губернатора направило письмо в Минпромторг России с предложением увеличить объем финансирования не менее чем на 8,6 миллиарда рублей.