2019-06-07T11:29:29+03:00
Общество

Видео отлова и обязательная стерилизация: в Хабаровском крае меняются правила обращения с беспризорными животными

На это из бюджета региона потребуется выделить более тридцати миллионов рублей дополнительно
Борис КОКУРИН
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Видео отлова и обязательная стерилизация: В Хабаровском крае меняются правила обращения с беспризорными животнымиВидео отлова и обязательная стерилизация: В Хабаровском крае меняются правила обращения с беспризорными животнымиФото: Борис КОКУРИН
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Изменение краевого законодательства связано с тем, что в конце прошлого года в России приняли закон с многообещающим названием «Об ответственном обращении с животными». Теперь депутатам придется сделать так, чтобы местные правила обращения с животными не противоречили федеральным.

Начнем с того, что теперь в крае не будет беспризорных собак и кошек, все они будут называться по новому: «животные без владельцев». Изменятся также и условия отлова и содержания четвероногих беспризорников.

- Теперь соответствующим муниципальным организациям придется не только отлавливать «животных без владельцев» но и снимать процесс на видео, а затем доставлять в специальные приюты. Если же животное в приюте показало себя существом мирным, не проявляющим немотивированную агрессию, то его надо будет доставить обратно – где взяли, опять же с обязательной видеосъемкой процесса. В приюте, кстати, собаку или кошку без владельца обязательно надо будет промаркировать специальными несмываемыми и нестираемыми метками и стерилизовать, - рассказывает Николай Постоев, главный санитарный государственный ветеринарный инспектор Хабаровского края.

Сотрудники приютов также должны будут разместить в интернете объявление – мол, найден Тузик без владельца, нос мокрый, хвост облезлый, одно ухо белое, хромает. Если старый хозяин условного Тузика не откликнулся, сотрудники приюта должны будут попытаться найти ему нового. Само собой, должен вестись строгий учет «бепризорников» - когда прибыл, когда и с кем убыл. Если животное без владельца не может быть возвращено на прежнее место отлова, то оно должно будет находиться в приюте на полном иждивении, пока ему не подберут нового хозяина, или пока оно не умрет. И кстати, эвтаназия животных теперь запрещена.

Все это, по мнению специалистов, потребует дополнительных затрат из краевого бюджета. Тут только единовременная субвенция муниципалитетам на приобретение соответствующего инвентаря: спецавтомобилей, видеокамер, клеток, дистанционных инъекторов, вольеров, кремационных печей и прочего, по предварительным расчетам, составит около 11 миллионов рублей. Учитывая и другие расходы, народным избранникам придется найти в казне дополнительно более 30 миллионов рублей. Впрочем, суммы пока приблизительные. Изменения будут вводиться поэтапно до 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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