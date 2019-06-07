Дело добровольное: в региональном парламенте обсудили меры поддержки волонтеров в Хабаровском крае

Год назад в Законодательной думе Хабаровского края был разработан и принят закон о поддержке и развитии благотворительной добровольческой и меценатской деятельности. Сейчас пришло время посмотреть, насколько эффективным он оказался, скорректировать его исполнение органами власти.

По данным профильного комитета Законодательной думы, в Хабаровском крае 150 детских и молодежных общественных объединений волонтеров, это почти 9 тысяч добровольных помощников, занятых на постоянной основе. Из них треть – молодые люди, посвятившие себя служению соотечественникам.

В крае есть четыре ресурсных центра, где всех желающих обучают нелегкой работе волонтера. Спектр самый широкий: от поиска пропавших людей до набора добровольцев на 45-й мировой чемпионат WorldSkills. Создан совет по вопросам добровольчества, предоставляются гранты и субсидии волонтерским организациям и многое другое. Например, проводятся различные благотворительные фестивали и марафоны. Так, только за 2019 год для детей-инвалидов было собрано 243 миллиона рублей.

Вроде бы результаты неплохие, но, по мнению депутатов, движению есть куда расти. Например, в крае развивается так называемое «серебряное» волонтерство – когда добровольческой деятельностью занимаются люди в возрасте. По словам самих "серебряных" волонтеров, им требуется помощь в организации деятельности, определения адресности их помощи.

- Здесь нет такой же мощной работы, как с молодежью, - отмечает Ирина Штепа, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по социальной защите населения и здравоохранению. – Нет обучения, нет ресурсного центра, нет системности в этой работе, хотя люди старшего поколения готовы принимать участие в волонтерском движении. Пока все держится на уровне инициативы самих «серебряных» добровольцев.

Еще одна проблема: некоторые добровольцы, как выяснилось из опроса, попросту не знают, что могут получать из краевого бюджета субсидии на развитие организации. Также есть предложение развивать в крае добровольческое движение, связанное с предотвращением и ликвидацией различных чрезвычайных ситуаций.

В итоге депутаты краевого парламента рекомендовали органам исполнительной власти региона рассмотреть возможность организовать обучение «серебряных» волонтеров, создать для них собственный ресурсный центр. Кроме того, по мнению народных избранников, стоит активизировать разъяснительную работу среди добровольцев, чтобы все руководители волонтерских организаций знали, какие льготы и субсидии им положены.

Сами депутаты, состоящие в комитете, вместе с профильными министерствами краевого правительства займутся доработкой закона о волонтерстве и обсудят необходимость включать добровольчество в области чрезвычайных ситуаций в основные задачи поддержки и развития благотворительной, добровольческой и меценатской деятельности в крае.