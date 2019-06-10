«Что этот художник себе позволяет»: В Хабаровске охрана пыталась разогнать с набережной рисующих детей

ОБЩЕСТВЕННОЕ КАК ЧАСТНОЕ

Хабаровск, солнечный день, наконец-то теплая погода. Можно смело совершить променад по набережной, любуясь величественным Амуром. А если есть талант, то и нарисовать эту прекрасную картину.

Ученики художественной студии при Центре эстетического воспитания детей и их педагоги тоже так думали. И устроили пленэр на набережной имени Невельского. Но ни дети, ни взрослые не знали, что с недавних пор набережная, общественное место, стала режимным объектом.

Оказывается, чтобы нарисовать утес, Амур или другие виды, нужно разрешение министерства культуры Хабаровского края. Именно это заявили юным художникам некие дяди в форме и принялись мешать ребятам. Причем все это происходило на фоне плаката «Молодежь – будущее края».

Дети никого не трогалиФото: Владимир ЗЕНКОВ

- Стоим мы, никого не трогаем. Подходит охранник и говорит, что мы мешаем прохожим, сядьте компактно. Но мы не преграждали дорогу, не занимали велодорожку. Пешеходы свободно ходят, бегуны бегают. Потом тот же охранник опять говорит, что мы, мол, мешаем людям. Я уточнила у людей, так ли это. Никто не пожаловался, наоборот, многие улыбались, видя, как дети рисуют. Ничего противозаконного мы не делали, не экстремистские же плакаты рисовали – просто виды реки и города. За что нас из общественного места погнали, понять невозможно, - рассказала Вероника Янышева, преподаватель художественной студии при Центре эстетического воспитания детей.

МИНКУЛЬТ РАЗБЕРЕТСЯ

Участники пленэра рассказали, что после охранника к ним подошел мужчина, заявил, что он директор краевого парка имени Невельского. И все мероприятия, происходящие в парке, должны согласовываться с министерством культуры края.

Рисунки вне законаФото: Владимир ЗЕНКОВ

С одной стороны, вроде правильно: культурно-массовые или политические мероприятия обязательно нужно согласовать. С другой стороны, получается, что и на пробежку по набережной или прогулку с друзьями по центральной улице тоже нужно разрешение получить? Абсурд!

Журналисты «КП-Хабаровск» сами позвонили директору парка. От комментариев он отказался, направив нас в минкульт края. Этот звонок оказался более продуктивным.

- Никаких распоряжений кого-то гонять с набережной со стороны Минкульта и меня лично не было. Видимо, возникло какое-то недопонимание. Мы как раз за то, чтобы набережная была общественным пространством, где собирались бы музыканты, художники, устраивались пленэры - чтобы набережная стала настоящим "хабаровским Арбатом". В сложившейся ситуации мы обязательно разберёмся, - прокомментировал Александр Федосов, министр культуры Хабаровского края.

А мы будем продолжать следить за ситуацией и дальнейшим развитием событий.