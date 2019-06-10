Первый тур сыграем дома: в июле «СКА-Хабаровск» откроет новый сезон матчем с «Шинником»

Первый матч нового футбольного сезона хабаровчане проведут дома, в воскресенье 7 июля - так решило руководство ФНЛ на заседании в Доме футбола на Таганке. Соперником «СКА-Хабаровск» станет ярославский «Шинник», с этой командой армейцы в Футбольной национальной лиге провели 14 матчей, пять выиграли, шесть свели вничью, три проиграли.

Также был утвержден новый состав участников лиги, из которой были исключены «Тамбов» и «Сочи», которые теперь будут радовать своих болельщиков, играя в Премьер-Лиге, и вылетевшие в ПФЛ «Тюмень», «Зенит-2» и «Сибирь». Есть и пополнение - в ФНЛ в этом году вошли «Енисей», «Чайка», «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Торпедо Москва».

- Что касается календаря, то до окончательного утверждения у клубов есть 3 дня, чтобы договориться об обмене очередности домашних матчей и уведомить об этом лигу для внесения изменений в проект, после чего он будет представлен на рассмотрение и утверждение Исполкома РФС, - рассказали в пресс-службе «СКА-Хабаровск».

Первые игры первенства начнутся уже в июле, до перерыва команды проведут 25 туров, последний – 23 ноября, а затем уйдут на зимние каникулы. Весной 2020 года игры возобновятся 9 марта, а завершится сезон 16 мая следующего года. Переходные матчи с командами РПЛ состоятся 21 и 24 мая.

Напомним что после завершения сезона 2018 - 2019 годов из «СКА-Хабаровск» ушли сразу девять игроков, у одних закончился контракт, у других срок аренды. В свою очередь, руководство армейцев намерено строить молодую и быструю команду, которой небезразлична судьба клуба.

В прошлом сезоне армейцы намерены были выйти в Премьер-лигу, но не получилось. Хабаровский клуб завершил игровой год на 7 строчке чемпионата, сказалась чехарда с тренерами – за сезон они сменились трижды. В этом году хабаровчане также будут пытаться прорваться наверх. Хватит ли у них для этого желания, упорства, и главное, денег – посмотрим.