Женщины у руля: хабаровчанки об автоклубах и с чем их едят

В Хабаровске с каждым годом становится все больше автоклубов. И, казалось бы, что это направление можно посчитать только мужским. Ведь именно сильной половине человечества под силу понять все эти моторы, запчасти и колеса. Но нет, это ошибочное мнение. Потому что именно женщины, как раз таки успешно создают автоклубы в нашем городе. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - представитель автоклуба «Tourer V» Маргарита Хегай и администратор автоклуба «Allion–Premio» Светлана Заварихина. С 9 до 10 утра поговорили о том, чем так привлекательны автоклубы, что дает членство в этих организациях и сколько стоит проходной билет, а также какое участие молодые люди принимают в жизни Хабаровска.

А с самого утра обсудили, что нового появится в нашем городе, почему управляющие компании бегут с рынка, а также, как будут отмечать День России хабаровчане.