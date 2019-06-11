Культура по максимуму: в Хабаровском крае проходит молодежный форум «Амур»

Молодежный форум «Амур» уже в третий раз собирает талантливую молодежь в Хабаровском крае. В этот раз он посвящен Году театра и проходит в доме отдыха «Шарголь». Как заявляют организаторы, в слете примут участие более 200 человек из двадцати регионов России.

Они те, кого принято называть творческой интеллигенцией: артисты, музыканты, художники, танцоры, дизайнеры, писатели и художники, которые за неделю, пока идет первая смена, смогут прокачать свои творческие компетенции до максимума. В этом им помогут опытные кураторы.

- Театр есть искусство, прямо здесь и сейчас, - рассказывает Анна Шавгарова, театральный критик. - Можно найти средневековый инструмент, исполнить его так же, как в те времена, и он будет современным. Традиционного театра просто не существует. Будьте готовы, что каблуки и парадное платье останутся в шкафу. Театры занимают все чаще малые площадки. Оставьте формальности, ради бога. Спектакль может играться в фойе, на лестнице и даже под ней. Не ожидайте привычного вида оформления. Сегодня спектакль складывается в голове у зрителя, каждый может увидеть свою картину понимания - это и есть главное отличие современного театра.

Как отмечают в краевом комитете по молодежной политике, для всех участников форума подготовлена насыщенная образовательная программа. На прикладных мастер-классах и интерактивных встречах ребят научат формированию личного бренда и его продвижению, помогут проанализировать и скорректировать творческие проекты, определить новые векторы развития своего таланта.

- Я должен был, определенно, попасть на этот форум именно в роли куратора. Потому что я имею возможность общаться с удивительными людьми за кулисами в неограниченном количестве, мне повезло невероятно в этом. Крутые спикеры и эксперты, наполненные. Именно сейчас мне это было нужно. Эти встречи и эти знакомства, - сказал Евгений Демьянов, творческий куратор форума.

Также эксперты могут выступить в роли наставников для наиболее активных участников смены уже после ее закрытия.

Итогом станет фестиваль «Молодежь-на-Амуре» на котором «амурчане» смогут блеснуть отшлифованными талантами.