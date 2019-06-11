Десятый ушел: команду «СКА-Хабаровск» покинул нападающий Эдуард Булия

Воспитанник ивановского клуба «Текстильщик» Эдуард Булия большую часть своей карьеры играл за ярославский «Шинник». Именно там он в 2010 году дебютировал в основном составе. Летом 2016 года он перешел в «СКА-Хабаровск», тогда армейцы добились перехода в Премьер-Лигу, выиграв стыковочные матчи, однако форвард принял решение покинуть клуб и вернуться в Ярославль.

- Вновь состав армейцев Эдуард Булия пополнил в зимнюю паузу сезона 2018-2019 годов, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - За весеннюю часть первенства ФНЛ он провёл в составе «СКА» 13 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи. ФК «СКА-Хабаровск» благодарит Эдуарда за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, что это уже десятый игрок, покинувший хабаровскую команду в это межсезонье – у некоторых закончился контракт, у других срок аренды, и они вынуждены были вернуться в свои клубы.

Первый матч нового сезона хабаровский «СКА» должен будет провести на своем поле уже 7 июля с ярославским «Шинником». Руководство «СКА-Хабаровск» в этом году заявляло о намерении строить молодую и агрессивную команду, способную вернуться в Премьер-Лигу.