2019-06-11T10:39:05+03:00
Общество

В колонии под Хабаровском осужденные могут заняться сортировкой твердых коммунальных отходов

Пока же в ИК-3 начали производство специальных мусорных контейнеров
Борис КОКУРИН
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В колонии, под Хабаровском осужденные могут заняться сортировкой твердых коммунальных отходовВ колонии, под Хабаровском осужденные могут заняться сортировкой твердых коммунальных отходовФото: УФСИН по Хабаровскому краю
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Заказ на изготовление емкостей для сбора твердых коммунальных отходов поступил в колонию от одного из предпринимателей, чей бизнес специализируется на производстве керамической плитки. Бизнесмен достаточно давно сотрудничает с региональным управлением исполнения наказаний и, в общем-то, результатами доволен.

- Осужденные уже приступили к работе. В исправительной колонии есть все необходимое для производства оборудование по резке, обработке и сварке металла. Также в учреждении имеются условия для качественной окраски изделий. Благодаря получению нового заказа в ИК-3 удалось дополнительно трудоустроить шестерых осужденных. В рамках пробного заказа они должны изготовить 60 контейнеров для сбора ТКО, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Впрочем, производство контейнеров, это только первый шаг к покорению перспективного рынка по переработке отходов, считают в руководстве краевого УФСИН – своеобразная тренировка перед тем, как в регионе стартует новый федеральный проект по переработке мусора.

В августе в Хабаровском крае пройдет конкурс по выбору единого оператора, а со следующего года край должен будет перейти на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Естественно, оператору понадобятся инвентарь и оборудование. Все это компании, выигравшей конкурс, готовы предложить исправительные учреждения.

Как отмечают в УФСИН, основная задача производственной деятельности исправительной системы - обеспечение осужденных рабочими местами. Поэтому учреждения заинтересованы в сотрудничестве с представителями бизнес-сообщества края и готовы предоставить им имеющиеся свободные производственные площади и ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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