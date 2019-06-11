2019-06-11T12:20:46+03:00
Происшествия

Живодеры в ЕАО до смерти забили кувалдой кавказскую овчарку

Уголовное дело уже возбудили и расследуют
Ольга КИВА
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Садисты-живодеры в ЕАО до смерти забили кувалдой кавказскую овчаркуСадисты-живодеры в ЕАО до смерти забили кувалдой кавказскую овчаркуФото: Иван ВИСЛОВ
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В Смидовичском районе кавказская овчарка умерла в муках после того, как над ней поизмывались живодеры. По предварительной информации, предоставленной пресс-службой УМВД России по ЕАО, те, кто совершили это злодеяние, применили поистине садистские методы. Происшествие случилось на территории садового некоммерческого товарищества «Буревестник».

По факту жестокого обращения с животными уже возбудили и расследуют уголовное дело. Виновным в этом преступлении могут в качестве наказания назначить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы сроком до двух лет, принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

На данный момент расследование этого преступления продолжается. Разбирательства находятся на контроле следственного управления УМВД России по ЕАО.

Тем временем в одной из социальных сетей появилось обращение ко всем неравнодушным гражданам с просьбой подписать петицию о наказании живодеров. Обращение адресовано министру внутренних дел РФ, генералу МВД России Владимиру Колокольцеву, губернатору Еврейской автономии Александру Левинталю и прокурору ЕАО Заурбеку Джанхотову.

В документе говорится, что собаку методично убивали полдня. Животное получало очередную порцию ударов, как только приходило в сознание. В конце мучители вонзили кол в тело собаки. Питомец даже с такими ранениями был еще жив, когда его обнаружил очевидец, который и позвонил в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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