Теперь можно не бояться: опасной ухи и неблагонадежного волшебника на ярмарке «Наш выбор 27» не будет

Тем не менее выставка-ярмарка «Наш выбор 27» состоится хотя и в достаточно урезанном в зрелищном плане виде. По информации профильного ведомства на празднике местных предпринимателей который развернется 15 и 16 июня на набережной Амура примут участие более двухсот компаний.

Это 154 краевых производителей, 31 ресторатор, компании предоставляющие различные услуги, творческие коллективы. Готовятся к празднику и производители мороженного, на ярмарке, обещают они, будет представлено несколько десятков видов этого сладкого лакомства, цены ломить не будут.

А вот волшебника, прилетавшего в голубом вертолете и бесплатно угощавшего детей мороженым, а также грандиозной «губернаторской» ухи, которая даже была занесена в книгу рекордов России в этом году не будет. Почему? По мнению регионального минсельхоза это небезопасно.

- Приготовление ухи на открытом воздухе и в большом количестве – это колоссальная ответственность перед жителями. Есть риск нарушить санитарные требования. Если говорить о прилете вертолета и раздаче мороженого, то в данном случае нас беспокоит огромное скопление людей. В толпе много детей, безопасность должна быть превыше всего, - подчеркнул Александр Шкурин, министр сельского хозяйства Хабаровского края.

Поможет ли такая забота о людях собрать такое же, как и в прошлом году количество посетителей – более 200 тысяч человек, посмотрим.

Вертолет и рыбный суп на набережной планируется заменить множеством промо-акций и конкурсов. Так же на двух сценах для всех гостей будут петь и танцевать творческие коллективы Хабаровского края, лауреаты фестиваля «Студенческая весна». Организаторы планируют розыгрыш ценных призов среди зрителей.