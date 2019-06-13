2019-06-13T07:03:05+03:00
Спорт

«СКА-Хабаровск» на сборах присматривается к новичкам

Вместе с уже успевшими поиграть в составе армейцев футболистами в Турцию отправились несколько потенциальных кандидатов
Борис КОКУРИН
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«СКА-Хабаровск» на сборах присматривается к «новичкам»«СКА-Хабаровск» на сборах присматривается к «новичкам»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Хабаровская команда вышла из отпуска и отправилась на сборы в Турцию, выбор страны обусловлен приемлемой стоимостью и хорошим климатом для тренировок. В семи километрах от города Измир пройдет первый этап подготовки к новому сезону, который, напомним, стартует уже через три с половиной недели. Седьмого июля армейцы на своем поле сыграют с ярославским «Шинником».

Пока же тренерскому штабу надо решить главную задачу – подобрать в команду подходящих игроков. Дело в том, что во время перерыва «СКА» покинули сразу десять игроков – у кого-то закончились сроки действия контрактов, и они присмотрели себе место получше, без долгих изматывающих перелетов, у кого-то вышла аренда, и они вернулись в свои клубы.

- В составе делегации как футболисты, выступавшие за «СКА-Хабаровск» в минувшем первенстве, так и ряд потенциальных новичков. Также вместе с основой на сбор отправились несколько игроков молодежного состава, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе «СКА-Хабаровск».

Ранее главный тренер армейцев Алексей Поддубский заявлял, что руководство команды очень внимательно следит за молодым поколением футболистов.

- Сразу хочу сказать по молодым игрокам. Сейчас с нами на сборы едут 3 футболиста – это Ващенко, Шалыгин и Слепухин. Двое первых уже тренировались с командой, и тренерский штаб наблюдал за ними в течение всего сезона. Мы постоянно находимся в контакте с тренером нашей «Молодежки», Георгием Бычковым, и следим за всеми молодыми игроками. Понятно, что сразу привлекать их в основной состав будет достаточно тяжело, - рассказал Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

Также в Турцию отправится и уже подписавший контракт с хабаровской командой Рамазан Гаджимурадов. Игроку недавно исполнился 21 год, до этого он был полузащитником подмосковного «Велеса». Как утверждают специалисты, в это межсезонье парню делали предложение еще 4 клуба, но он предпочел «СКА-Хабаровск».

В планах тренерского штаба команды провести на сборах 3 контрольных матча. 20 июня хабаровчане сыграют против «Нефтчи» из Баку, 24 июня намечена встреча с «Шкупи» Скопье, Македония, заключительный матч состоится 28 июня, но здесь соперник еще не известен. Уже 29 июня команда вернется обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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