Купание под запретом: в Хабаровском крае медики ожидают всплеск энтеровируса

Врачи Хабаровского края и санитарные службы активно готовятся к росту обращений по поводу энтеровирусной инфекции. Традиционно всплеск заболеваемости ожидается с середины июня, после того, как в регионе открывается купальный сезон. С мая этого года уже зафиксировано 15 случаев заражения этим острым заболеванием. Меры борьбы с инфекцией обсудили на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

- Сейчас все усилия должны быть направлены на профилактику энтеровируса. В учреждениях с массовым пребыванием людей необходимо усилить контроль за выполнением норм САНПиНа, - отметила Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. - Предельно внимательно нужно подойти к крупным развлекательным мероприятиям, особенно к тем, в которых участвуют дети. Дополнительную работу в этом направлении важно провести в оздоровительных лагерях.

Но, как показывает практика, никакие запреты не останавливают людей от купания в водоемах края в жаркую погоду. Конечно, жарким это лето пока назвать нельзя, но любителей водных процедур погода редко останавливает.

- На сегодняшний день разрешенных мест отдыха возле воды в крае всего три: Силинский парк в Комсомольском районе, Парк Северный в Хабаровске и база отдыха Белый парус в поселке Виноградовка Хабаровского района. Нужно понимать, что на трех базах разрешен только отдых возле воды, про купание речи не идет, - рассказала Екатерина Потворова, сотрудник пресс-центра Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Организации, устраивающие отдых на воде, обязаны организовать проверку водоема и получить специальные разрешения, в том числе от Роспотребнадзора. В самой организации рассказали, что ни одного подобного разрешения на сегодня не выдано.

Однако на заседании отметили, что краевые медики уже подготовились к встрече с энтеровирусной инфекцией. В больницах зарезервированы дополнительные койки для пациентов. Сформирован запас лекарств и дезинфицирующих средств. Врачи смогут оказать помощь и на дому.