В трех районах Хабаровского края ожидаются «неблагоприятные явления»
Несмотря на небольшое прояснение на прошлой неделе, Хабаровский край продолжает оставаться во власти циклона. Дожди, льющие практически на всей территории, провоцируют паводки на реках Приамурья.
- Сейчас поймы Нижнего Амура у села Богородское, а также рек Бурея, Урми, Кур, Тунгуска, Амгунь, Нимелен, Мая затоплены на глубину от 10 до 220 сантиметров. Вдоль пойм этих рек местами могут возникать подтопления дорог, линий связи, сенокосов и огородов, - сообщают специалисты Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также, по данным гидрологов, уже к завтрашнему дню в Верхнебуреинском районе у села Усть-Ниман вода в реке Бурея может подняться до 850 – 900 сантиметров, превысив отметку «неблагоприятное явление». Также есть вероятность подтопления села Усть-Ургал.
В районе имени Полины Осипенко у одноименного села река Амгунь достигнет таких же по высоте уровней, там «неблагоприятные явления» возникают при 900 сантиметрах.
Послезавтра река Кур у села Новокуровка в Хабаровском районе поднимется до 650 – 700 сантиметров, вплотную приблизившись к «неблагоприятным явлениям» . Следующая отметка - «опасное явление» - возникает при уровне воды в 740 сантиметров.
В краевом комитете по гражданской защите сообщают, что все силы и средства приведены в боевую готовность и готовы в случае необходимости прийти на помощь населению. Местным жителям, у которых дома стоят в низинах, рекомендуют предпринять меры по сохранению своего имущества.
Что касается Амура, то здесь ситуация нормализовалась. Гребень паводка сейчас проходит село Малмыж, а у Хабаровска уровень воды снизится на 35 – 40 сантиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU