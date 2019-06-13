Важные стройки в Комсомльске-на-Амуре будут под пристальным контролем

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

С просьбой о контроле за строительством важных строящихся объектов, к общественникам обратился губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе в семинара-совещания, посвященном деятельности общественных советов.

- Общественные советы создают прочный фундамент для развития диалога с обществом. Важно, чтобы такие структуры не стали формализованными. Составы общественных советов не должны быть удобными для власти, они связывают институты гражданского общества и чиновников. Чем больше конструктивной критики, предложений поступит, тем эффективнее будет работать бюрократическая машина, - сказал Сергей Фургал губернатор Хабаровского края.

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре реализуется ряд краевых и федеральных программ. По некоторым из них выделено беспрецедентное финансирование. В частности, в рамках ФЦП «Безопасные и качественные дороги» Комсомольску-на-Амуре отпущено порядка 500 млн рублей.

-Такого в Комсомольск-на-Амуре никогда не было. И очень важно сегодня крайне эффективно использовать эти средства: построить максимально больше и максимально качественно. Здесь, прежде всего, необходимо правильно выстроить отношения с подрядчиками. Чтобы они понимали – за качеством работ будут пристально следить. Причем, не только администрация. Мы со своей стороны проявим максимальную скрупулёзность, - рассказал Максим Аликин заместитель председателя Общественного совета Комсомольска-на-Амуре.

РЕШАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Помимо дорог общественники также проконтролируют ход строительства Инженерной школы, которую возводят в рамках комплексного долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Сроки сдачи данного объекта уже неоднократно переносились.

- Общественный совет просит грамотных специалистов дорожников и строителей принять в этом активное участие от имени совета и вместе с нами, - рассказал Игорь Швецов председатель Общественного совета Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, ранее с инициативой активнее участвовать различным представителям общественности в жизни Комсомольска-на-Амуре выступили представители партии «Справедливая Россия». Они инициировали проект «Справедливый призыв», в рамках которого партийцы готовы оказывать всестороннюю помощь в реализации любых проектов, направленных на реальное улучшение жизни в Комсомольске-на-Амуре, причем, вне зависимости от партийной или иной принадлежности.

- Мне импонирует такая позиция. Важно, чтобы в ходе всевозможных предвыборных кампаний, участники процесса не забывали о главном: жителях Комсомольска-на-Амуре. Со своей стороны я готов поддержать «Справедливый призыв» и с помощью данного проекта совместными усилиями реализовать ряд инициатив. В настоящее время такая работа уже ведется. Поверьте, проблемных мест в городе предостаточно, - сказал Максим Аликин.

Представители Общественного совета также пригласили губернатора на заседание совета с повесткой «Об экономической ситуации в Комсомольске-на-Амуре». Состоится оно в июле. Точная дата проведения будет известна после согласования графиков.