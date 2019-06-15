2019-06-17T06:49:13+03:00
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Молодой босс: хабаровский краевой театр музыкальной комедии возглавил специалист из Сочи

Прямой эфир 17 июня на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук
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Молодой босс: хабаровский краевой театр музыкальной комедии возглавил специалист из СочиМолодой босс: хабаровский краевой театр музыкальной комедии возглавил специалист из СочиФото: Борис КОКУРИН
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Краевой театр музыкальной комедии возглавил один из самых молодых руководителей России. Константину Зайнулину чуть больше тридцати и он приехал из Сочи. Сегодня с 9 до 10 утра новоиспеченный директор заглянул в гости на радио «Комсомольская правда» -Хабаровск» и лично рассказал о себе, а также о том, какие перемены ждут культурное учреждение в ближайшее время.

Жизнь краевого театра музыкальной комедии заиграет новыми красками Фото: Ульяна КОСКИНА

Жизнь краевого театра музыкальной комедии заиграет новыми краскамиФото: Ульяна КОСКИНА

А с самого утра подвели итоги минувшей недели и с удовольствием рассказали, как мы принимали участие в выставке-ярмарке «Наш выбор 27».

Эфир 17_06_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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