2019-06-17T06:33:46+03:00
Общество

Сторонники партии «Справедливая Россия» намерены пикетировать здание Следственного комитета в Хабаровске

Акция протеста состоится в среду 19 июня
Владимир ЗЕНКОВ
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Пикет продлится весь день 19 июня Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"Пикет продлится весь день 19 июня Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"
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Масштабную акцию протеста готовят хабаровские сторонники партии "Справедливая Россия". Мероприятие начнется у здания Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю, по адресу Уссурийский бульвар, 5, сам пикет начнется в 11 утра и продлится весь день 19 июня. Активисты потребуют от следователей пересмотреть все случаи смертей за последние 5 лет в городских больницах краевого центра №10 и №11. По мнению партийцев, врачи в этих медучреждениях постоянно допускают ошибки, приводящие к гибели пациентов.

- Большинство моих знакомых, чьи родственники попадали в эти больницы, говорят о невероятно низком качестве предоставляемых населению медицинских услуг, хамстве врачей и санитаров. Другие больницы, работающие в городе, такой славы не имеют, а значит, проблема не в плохой подготовке персонала, а в подходе руководства к организации лечебного процесса. Мы уверены, что, внимательно изучив все случаи смертей, случившихся в этих заведениях за последние 5 лет, следователи найдут массу материалов для возбуждения уголовных дел, а родственники погибших наконец восстановят справедливость, - рассказал о целях и задачах предстоящего митинга руководитель избирательного штаба партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае Антон Плюснин.

Медицинские учреждения, вызвавшие недовольство партийных активистов, обслуживают пациентов, живущих преимущественно на севере и юге краевого центра. Большинство из них – представители социально незащищенных слоев населения: пенсионеры, люди, балансирующие на грани прожиточного минимума, малоимущие семьи. Часто сюда попадают граждане, которых не могут принять больницы по месту жительства. Когда не хватает больничных коек в других местах, скорая помощь везет больного в 10-ю или 11-ю больницы.

- Мы намерены привлечь внимание органов правопорядка к беспределу, который творится в этих больницах. Я также надеюсь, что следственное управление не оставит без внимания наш протест, ведь необходимо, наконец, навести порядок в этих двух значимых медучреждениях города, если и не из-за нашей акции, то в поддержку реализации майских указов Владимира Путина, в которых повышение качества жизни россиян он назвал главным приоритетом, - подчеркнул Плюснин.

Активисты «Справедливой России» приглашают жителей Хабаровского края принять участие в акции протеста.

Уведомление о проведении митинга было подано в администрацию города Хабаровска партийными активистами в четверг, 13 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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