Исход продолжается: «СКА-Хабаровск» лишился двух своих лучших голкиперов

Двое самых успешных из четырех вратарей хабаровских армейцев решили продолжить карьеру в других клубах.

- Михаил Опарин стал игроком красноярского «Енисея», а Егор Генералов, пополнивший состав «СКА» летом 2018 года, ушел в подмосковные «Химки». В минувшем сезоне в составе нашей команды Егор провёл 23 матча, в которых пропустил 25 мячей. Михаил Опарин также пришел в «СКА-Хабаровск» в августе 2018 года, сыграл 18 матчей, в которых пропустил 17 мячей, - отметили в пресс-службе «СКА-Хабаровск». – Мы благодарим голкиперов за совместную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере.

В прошлом сезоне именно Михаил Опарин и Егор Генералов не раз выручали команду в самых сложных матчах, когда хабаровчане пытались опять пробиться в Премьер-Лигу. Не удалось, команда осталась в ФНЛ. Сказалась чехарда с тренерами, когда за сезон сменились два главных наставника армейцев, и очень нестабильная игра команды.

Тренерский штаб пока никак не комментирует происходящее, хотя всем интересно знать, кто же в новом сезоне будет защищать ворота хабаровчан. В запасе остались Даниил Абаимов, воспитанник ЦПЮФ «СКА-Хабаровск», не сыгравший ни одного матча в основном составе армейцев, и Владислав Соромытько - воспитанник футбольной школы ФК «СКА-Энергия». В 2014 году он подписал контракт с ФК «Смена» (Комсомольск-на-Амуре). Дебютировал в матче первенства России (2-ой дивизион) 25 сентября 2015 года. В «СКА-Хабаровск» состоит с июля 2017 года. В прошлом сезоне он один раз стоял в воротах, пропустил два мяча.

Напомним, не так давно клуб покинули 10 полевых игроков, сейчас хабаровская команда находится на сборах в Турции, где тренеры проводят тренировки и осматривают новичков. Первая игра нового сезона пройдет в Хабаровске уже 7 июля с ярославским «Шинником».