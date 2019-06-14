Зоозащитники против полиции: расследование зверского убийства собаки в ЕАО идет слишком медленно

«КП-Хабаровск» уже писала о садистах, несколько часов убивавших привязанную к цепи овчарку в садоводческом некоммерческом товариществе «Буревестник». После того, как собаке полдня пытались размозжить голову кувалдой, она еще дышала, тогда ей вогнали в тело металлический штырь, но даже это не сразу убило животное.

Когда о зверском преступлении узнали зоозащитники, в товарищество, расположенное всего в 40 километрах от Хабаровска, выехали активисты – разобраться с деталями произошедшего.

- В субботу я ездила в СНТ «Буревестник» с целью поговорить с председателем по поводу того, что в России на защите животных стоят закон и уголовные статьи, - рассказывает Наталья Коваленко, зоозащитник. - До сих пор не могу прийти в себя от десятков пустых, равнодушных глаз дачников, присутствовавших на собрании, которые мучения живого существа считали обычным делом. Так, мол, ей и надо, она же лаяла и бросалась на цепи вслед за проходящими мимо старушками! Совладелица охранного ЧОП, которая приехала на собрание, рьяно защищала своих охранников-живодеров. А позже, на КПП, набросилась с кулаками на девушку, приехавшую задать председателю и дачникам те же вопросы, что и я.

По словам Натальи, местные обитатели рассказали, что собака еще щенком досталась бывшему охраннику СНТ. Человека уволили – собака осталась. Как вспоминают дачники, один раз как будто бы овчарка кого-то укусила, но в основном сидела на цепи, лаяла и бросалась на людей.

- Совладелица ЧОП пыталась объяснить, что якобы собака сорвалась с цепи, и ее забили с целью обезвредить, так как речь шла о жизни и безопасности людей. Но на видео умирающее животное было прочно зафиксировано цепью и доской, чтобы не сбежало от мучителей. Очевидцы видели, как для забоя собаку выгоняли из будки, - возмущается Наталья.

Один из очевидцев и сообщил о преступлении в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», расследованием занялись следователи отдела МВД России по Смидовичскому району.

- Позавчера я забрала из лаборатории железный прут, который один из живодеров вогнал в собаку, чтобы добить. Два дня мы не можем дозвониться до следователя, чтобы передать ему прут как вещдок, - делится впечатлениями активистка.

В то же время в управлении МВД России по ЕАО уверяют, что это дело ни в коем случае не будет спущено на тормозах.

- Это расследование находится на личном контроле у начальника управления, - подчеркивает Оксана Ткачева, руководитель отделения информации и общественных связей УМВД России по ЕАО. – Следователи работают, мало того, им за эти дни поступило очень много звонков от неравнодушных граждан, желающих помочь. Это немного отвлекает от работы, но тем не менее она идет, допрашивают подозреваемого и свидетелей, проводятся экспертизы.

В областном управлении отлично знают о широком общественном резонансе, который был вызван жестоким убийством собаки, и обещают, что как только появятся первые результаты, обязательно об этом сообщат. «КП-Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.