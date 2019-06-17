С кем играть будем: «СКА-Хабаровск» войдет в новый сезон, сильно обновив состав

Перед началом сезона 2019 – 2020 годов из клуба ушли практически все, кто радовал болельщиков в прошлом и позапрошлом году. Двое вратарей: Егор Генералов и Михаил Опарин, нападающие: Александр Радченко, Константин Базелюк и Эдуард Булия, полузащитники: Дмитрий Кабутов, Олег Алейник, Александр Черевко, Павел Карасев, защитники Виталий Приндета, Константин Гарбуз и Максим Ненахов. У кого-то закончились сроки контрактов, и их очень хорошо позвали в другие клубы, у кого-то закончилась «аренда». Теперь уходит один из лидеров команды по забитым мячам.

- Полузащитник Максим Казанков продолжит карьеру в томской «Томи». За «СКА-Хабаровск» хавбек отыграл 3 сезона: провел 87 матчей, забил 15 мячей. Мы благодарим Максима за совместную плодотворную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Контракт с «Томью», по информации клуба, Максим заключил на один год. Любители конспиративных теорий пророчат уход еще двух игроков - Буйволова и Камешса, якобы их видели на пробах в других клубах. Поживем, увидим.

Есть и приобретения: в межсезонье хабаровские армейцы подписали полузащитника подмосковного "Велеса" Рамазана Гаджимурадова и полузащитника, ранее защищавшего цвета «Шинника», Владислава Камилова. 23-летний игрок провёл за ярославцев 30 матчей, в которых забил 6 мячей. Контракт с ним подписан на два года.

Также, как ранее заявлялось, тренерский штаб «СКА-Хабаровск» на сборах осматривает еще несколько новичков. Клуб собирает молодую, мотивированную команду, способную решать самые сложные задачи.

Напомним, что первый матч нового сезона армейцы сыграют на своем поле 7 июля, их соперниками станут ярославцы.