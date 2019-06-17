Комсомольский нефтеперерабатывающий завод принял участие в выставке «Социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края»

Выставка «Социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края» стала одной из ключевых площадок Общероссийского конгресса инженеров «Наука – Инженер – Промышленность», который прошел в городе Юности с 13 по 14 июня. Конгресс стал важной научно-инновационной и образовательной площадкой, объединив более 700 участников со всего региона. Ключевыми темами обсуждения стали: внедрение новых технологий, модернизация производства, новые векторы развития инженерного образования. Участники мероприятия приняли участие в более 20 производственных и образовательных треках.

ДОСТИЖЕНИЯ

Экспозиция Комсомольского нефтеперерабатывающего завода состояла из интерактивного макета и информационных стендов.

Интерактивный макет экспозиции предприятия демонстрирует, что завод производит топливо для всех видов транспорта, а его логистику посетители выставки смогли самостоятельно определить.

На информационных стендах предприятие представило результаты, достигнутые в области производства, природоохранной деятельности, молодежной политики и подготовки кадров. НК «Роснефть» реализует на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе долгосрочную программу модернизации, которая включает в себя ввод в эксплуатацию новых технологических комплексов и объектов общезаводского хозяйства. Ключевое значение для обеспечения нефтепродуктами города Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края отводится строительству комплекса гидрокрекинга. Его пуск позволит повысить глубину переработки нефти, а также обеспечит внутренний рынок дополнительным объёмом моторных топлив высшего экологического стандарта.

О ПРИОРИТЕТАХ

В рамках плана ускоренной цифровизации Комсомольского НПЗ, которая реализуется в рамках стратегии «Роснефть-2022», операторная центра управления производства КНПЗ оснащена передовым цифровым оборудованием, которое позволило наладить контроль за параметрами работы основных технологических установок предприятия. Была модернизирована система управления технологическими процессами установки первичной переработки – ЭЛОУ-АВТ-3. Следующим этапом цифровизации станет объединение смежных технологических установок в комплексы с единым центром управления. Это позволит принимать оперативные решения, учитывая технические параметры процессов и экономические показатели производства, а также повысить точность планирования.

Экспозиция была интересна всемФото: Владимир ЗЕНКОВ

В области охраны водных объектов на заводе внедрена система многоступенчатой очистки производственной воды. Это позволило обеспечить замкнутый цикл оборотного водоснабжения, исключив сброс в природные водные объекты. На завершающем этапе модернизации — биологическая очистка сточных вод. Это демонстрировал один из информационных стендов, представленный на выставке.Другой приоритет завода – обеспечение промышленной и экологической безопасности. На предприятии реализован комплекс природоохранных мероприятий, которыми охвачены все компоненты окружающей среды: вода, воздух и почва. Также на заводе эффективно действует система экологического мониторинга, которая включает, как лабораторные исследования, инструментальный контроль, так и автоматизацию процесса отбор проб, исключая человеческий фактор.

Другой стенд был посвящен работе с молодежью, кадровой политике предприятия. В регионе производственной деятельности предприятия реализуется корпоративная программа «школа-вуз-предприятие». Данная программа осуществляется в стратегическом партнёрстве с учреждения образования – Лицей №33 и школа №27, судомеханический техникум, Комсомольский-на-Амуре государственный университет и Дальневосточный федеральный университет. «РН-Комсомольский НПЗ» проводит системную работу с учащимися «РН-классов», студентами судомеханического техникума и государственного университета, обеспечивая привлечение, отбор и мотивацию лучших из них. Завод курирует 4 «Роснефть-класса», в которых обучается 100 человек.

ПРО КОНГРЕСС

Участник конгресса, сотрудник «Тихоокеанского государственного университета» Геннадий отметил, что конгресс стал отличной площадкой как для опытных инженеров, так и совсем юных разработчиков: «Сегодня на конгрессе много юных инженеров – школьники, студенты, которые наравне со взрослыми презентуют свои проекты. Комсомольские нефтепереработчики, молодцы, учли это. Информационный стенд дополнили интерактивным. Экспозиция интересна и нам и детям. Конечно, кое-что знал о заводе, но сегодня свои знания расширил значительно. Приятно, что ты не представлен сам себе. Вот стенд - читай сам. Нет, каждый из них сопровождался подробным рассказом представителя завода. Информации получил много. Завод – не только производство, но и инновационная деятельность, забота об окружающей среде, активная молодежная политика и всестороннее социальное обеспечение. Захотелось увидеть завод воочию. Надеюсь, организаторы мероприятия в следующем году проведут экскурсию и на это предприятие».

На конгрессе было много юных инженеров - школьников, студентов, которые наравне со взрослыми презентовали свои проектыФото: Владимир ЗЕНКОВ

В деловой программе Общероссийского конгресса инженеров, состоялись встречи с учёными, представителем инжиниринговых и производственных предприятий, мастер-классы, научно-практическая конференция, экскурсии на промышленные площадки региона, в которых приняли участие молодые специалисты Комсомольского нефтеперерабатывающего завода.