Краевой Союз потребительских обществ отметил 80-летие в Хабаровске

Почетными гостями праздника стали губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской, мэр города Хабаровска Сергей Кравчук и другие официальные лица, заслуженные работники потребительской кооперации.

80 ЛЕТ - НЕ ВОЗРАСТ

Сегодня в сеть Крайпотребсоюза входят 15 потребительских обществ и кооперативов, 4 общества с ограниченной ответственностью и 3 коопохотпрома. В рядах кооператоров насчитывается тысяча пайщиков и более 5 тысяч сотрудников. Они ведут работу по скупке у заготовителей дикоросов, рыбы, пушнины, у фермеров и огородников - излишков сельхозпродукции, занимаются доставкой необходимых товаров в отдаленные районы края, открывают кооперативные магазины и предприятия сферы услуг в населенных пунктах по всей территории региона.

В последние годы в круг интересов кооператоров попали также изделия декоративно-прикладного искусства малых народностей – их очень любят зарубежные туристы.

- Потребкооперация стала спасением для сельчан: благодаря кооперативному движению создаются рабочие места, жители деревни получают весь необходимый набор социально-бытовых услуг – от парикмахерских и ремонта бытовой техники до вспашки огородов и заготовки сена и дров. Только в районе имени Лазо за последний год мы заново открыли шесть магазинов. На их прилавках – хлеб и молочная продукция от местных производителей, дары реки, леса и полуфабрикаты из них, - рассказал собравшимся председатель Совета «Хабаровского Крайпотребсоюза» Евгений Кротов.

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ЖДУТ

В Хабаровске кооператоры пока делают ставку на гостиничный и ресторанный бизнес (работают 3 кооперативных бара и ресторан, в меню которых есть продукция производителей из районов со всего края), делают шаги в сторону развития туризма, в том числе – экологического, разрабатывают стратегию организации торговли фермерской сельхозпродукцией.

Обращаясь к гостям праздника, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отметил, что движение дальневосточных кооператоров ширится и имеет реальные перспективы на успех в новых начинаниях. Для его поддержки краевыми министерством сельского хозяйства и сельскохозяйственным фондом планируется заключение договора с Хабаровским Крайпотребсоюзом о совместной деятельности по созданию новой потребительской кооперации.