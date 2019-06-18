«Справедливая Россия» рассказала о правах граждан на труд в Хабаровске

Участники очередной программы «Другие дебаты» на 6 ТВ обсудили сегодня в прямом эфире проблемы трудоустройства жителей Хабаровского края.

Один из финалистов конкурса 2019 года для руководителей нового поколения «Лидеры России» Максим Задорожнюк, ставший участником партийного «Справедливого призыва», отметил в своем выступлении, что партия «Справедливая Россия» в очередной раз доказала ему, что нужно занимать в жизни активную позицию, и самому пытаться что-то поменять в этой жизни, а не просто заниматься говорильней.

– Когда мы перестанем ждать, что кто-то нам что-то сделает, а начнем работать на благо Хабаровского края, будут появляться рабочие места и повышаться уровень жизни, – отметил он. – Ведь для москвичей же сделали отдельный Федеральный закон. Почему для жителей Хабаровского края нельзя его пролоббировать в Госдуме?

По информации Росстата, среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет уровень безработицы в прошлом году составил в городах 14, 8 %, а среди сельского населения таковых оказалось 17%. Таким образом, уровень безработицы молодежи среди людей среднего возраста превысил в 3,5 раза. В чем причина? – спросил ведущий «Других дебатов».

Максим Задорожнюк, отвечая на этот вопрос сказал, что таких причин несколько и все они будут отражены в новой программе «Справедливой России» «Тотальная Реновация», которая вскоре будет презентована в Хабаровске.

– Мы предлагаем всем гражданам, живущим и работающим на Дальнем Востоке вернуть когда-то действующую надбавку в стаж. Почему военным идёт год за полтора, а другим нет? Такая преференция привлечет сюда на работу квалифицированные кадры.

В свою очередь, представитель регионального отделения Партия Роста Андрей Швецов уточнил, что в прошлом году, по сравнению с 2017 годом, количество молодёжи, обратившейся на рынок труда в Хабаровском крае, увеличилось на 2%.

- Хотя Хабаровский край входит в десятку лидеров по низкому уровню безработицы, проблема остается. В образование молодых нужно вкладывать средства, как было в советское время. Государство должно давать преференции предпринимателям, которые согласны брать на работу молодого специалиста и вкладывать в него деньги, – уточнил Швецов.

Представитель ЛДПР Руслан Батю рассказал, что в Комсомольске-на-Амуре, к примеру, не хватает рабочих специальностей, потому что они не престижны у подрастающего поколения, хотя сейчас хорошо оплачиваются на предприятиях города Юности.

Однако призывник «Справедливая Россия» Максим Задорожнюк возразил оппоненту, напомнив, что молодым специалистам без опыта сегодня практически невозможно устроиться на работу. И происходит это от недостатков в образовании.

– Я недавно окончил ВУЗ, и знаю, что качество образования в Хабаровском крае сильно проседает, поэтому выпускники средних школ едут учиться в центр страны или, на худой конец, во Владивосток. И я очень сильно сомневаюсь, что они возвращаются назад.

Мнение участников дебатов разделились и по поводу системы голосования. Вопрос телезрителя об умном голосовании вызвал жаркие обсуждения.

В итоге, ведущий телепрограммы «Другие дебаты», главный редактор и совладелец 6 ТВ Александр Удовиченко заявил, что принял решение стать участником «Справедливого призыва» и выставить свою кандидатуру в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края.

Отметим, за предстоящую неделю изъявили желание стать призывниками более 20 жителей Хабаровского края.