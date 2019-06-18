2019-06-18T05:31:52+03:00
Общество

При поддержке НК «Роснефть» в Комсомольске-на-Амуре выступил Хор Сретенского монастыря

Комсомольчане увидели новую постановку «Шедевры мировой культуры»
Владимир ЗЕНКОВ
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Хор Сретенского монастыряХор Сретенского монастыряФото: Борис КОКУРИН
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Программа, которую показал хора Сретенского монастыря стала уже пятым совместным проектом с «Роснефти» и Хора Сретенского монастыря в череде ярких концертных представлений. Постановки «Роснефть Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!» прошли с большим успехом в 2015 - 2018 годах. И каждый раз зрителей знакомят с новыми талантливыми исполнителями. В спектакле участвовали: вокальная группа «Кватро», актриса Алена Биккулова, участница шоу «Голос» Софья Онопченко, финалистка шоу «Голос. Дети» Мария Панюкова, солистка китайской филармонии Инна Деменкова, симфо-группа «Гольфстрим», артист балета-модерн, победитель шоу «Танцы на ТНТ» Ильшат Шабаев.

С первых минут спектакля на зрителей искрящимся водопадом обрушилась симфония звука и света Фото: Борис КОКУРИН

С первых минут спектакля на зрителей искрящимся водопадом обрушилась симфония звука и светаФото: Борис КОКУРИН

- Это невероятная красота, потому что это не только красивые голоса красивая музыка, но красивое видеооформление, я такого не видела еще: многопространственные экраны создают какие-то невероятные ощущения атмосферы красоты, - рассказала Алёна Биккулова, ведущая концерта.

Вокальная группа Кватро Фото: Борис КОКУРИН

Вокальная группа КватроФото: Борис КОКУРИН

- Для меня работа, сотрудничество с хором Сретенского монастыря абсолютно судьбоносное и уже 6 лет периодически выступаю с этим именитейшим коллективом». Гастрольный тур начался в феврале, за это время артисты уже побывали в 20 городах России. Софья Онопченко, певица, финалист проекта «Голос»

Симфо-группа Гольфстрим Фото: Борис КОКУРИН

Симфо-группа ГольфстримФото: Борис КОКУРИН

С первых минут спектакля на зрителей искрящимся водопадом обрушилась симфония звука и света. Синтез классической, эстрадной и народной песни, танца, поэзии в сочетании с уникальной видеографикой соединили различные виды искусства. За два часа комсомольчане виртуально побывали во многих странах, увидели шедевры мировой архитектуры, уникальные памятники природы. Для зрителей - был откровенный разговор на понятном всем языке – языке музыки. Он не оставил равнодушных ни в зале, ни за кулисами.

- Впечатления, эмоции зашкаливают, хочется снова ощутить этот восторг, комок слез в горле. Спасибо им большое, обязательно приду снова, - рассказала зритель Елена Гордукова.

С нетерпением артистов ждут в Южно-Сахалинске. Именно там завершится многомесячный гастрольный тур музыкально-драматического проекта «Шедевры мировой культуры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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