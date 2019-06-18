Федеральные университеты наладят тесные отношения с учебными заведениями Хабаровского края

Помогать готовить студентов ВУЗов в Хабаровском крае планируют эксперты Московского авиационного института, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, а также Санкт-Петербургского университета информационных технологий, сообщили в пресс-службе минвостокразвития Дальнего Востока и Арктики со ссылкой на Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Как уточнили в министерстве образования и науки Хабаровского края, отношения с федеральными вузами будут выстроены в форме сетевого взаимодействия по конкретным направлениям. К примеру, Московский авиационный институт возьмет шефство над Комсомольским-на-Амуре государственным университетом. РГУ нефти и газа будет курировать подготовку по профильным специальностям в Тихоокеанском государственном университете. В этом же вузе появится возможность использовать опыт и наработки Санкт-Петербургского университета информационных технологий.

- Нужно понимать, что речь идет не об открытии филиалов, где будут учить студентов, а о партнерстве в организации учебного процесса. Ведущие вузы предоставят свои программы, поделятся материалами, будут организовывать лекции, в том числе удаленно, а, главное, - контролировать результат. В таком формате важно то, что мы получим доступ к наработкам крупных федеральных университетов. Это качественно повысит в крае уровень подготовки по узким специальностям, - пояснил Алексей Сундуков, начальник отдела взаимодействия с вузами и научными организациями министерства образования и науки Хабаровского края.

ГОТОВИМ КАДРЫ С НУЛЯ

К концу этого года на базе Комсомольского-на-Амуре государственного университета должны приступить к обучению студентов по программе самолето- и вертолетостроения Московского авиационного института. В это же время в ТОГУ откроют направление «Химическая технология, нефтегазовое дело», а к 2021 году добавят специализацию «Информационная безопасность, программная инженерия». Новые программы помогут готовить специалистов для промышленных компаний, работающих на Дальнем Востоке и остро нуждающихся в кадрах.

- Сегодня на Дальнем Востоке есть проблема разрыва между нуждами рынка труда в кадрах и профессиональным обучением молодежи. В первую очередь, необходимо менять мышление работодателей в сторону прогнозирования потребностей в персонале. «Продвинутые» работодатели пытаются влиять на подготовку кадров и принимать непосредственное участие в образовательном процессе. И наша задача – помочь им в этом, - сообщила Ольга Варсанова, руководитель отдела социальных проектов АРЧК.

Сотрудничество между федеральными и региональными вузами регулируется отдельным постановление правительства РФ. Его инициатором впервые выступил президент страны Владимир Путин. Глава государства призвал наладить тесные контакты с ведущими университетами страны для того, чтобы все передовые технологии в области обучения могли применять в регионах. В первую очередь, такой опыт необходим дальневосточным вузам, где готовят кадры для перерабатывающей, добывающей отраслей, военной промышленности и других высокотехнологичных сфер экономики страны.