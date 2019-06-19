2019-06-19T09:57:45+03:00
Общество

Заключенные Хабаровского края займутся сортировкой мусора

С предложением выступили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю
Владимир ЗЕНКОВ
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С предложение выступил правления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровского края Фото: пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краюС предложение выступил правления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровского края Фото: пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю
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Руководство Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю предложило региональным властям включить в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами производственные мощности исправительных учреждений, а именно - труд на территории мест заключения. УФСИН России по Хабаровскому краю готово разместить в колониях-поселениях необходимое оборудование, а также предоставить рабочую силу. Подобное решение поможет существенно снизить тарифы обращения с отходами.

Накануне тему переработки отходов обсудили на рабочем совещании в краевом министерстве ЖКХ. Представители УФСИН обозначили несколько мест, где можно организовать специфическое производство. Рассматриваются объекты в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Ванино, Хабаровском районе и непосредственно в краевом центре. Подбором персонала будет заниматься Федеральная службы исполнения наказаний.

- Мы сможем задействовать на переработке примерно 70 человек. Все люди будут обучены. У нас уже есть опыт утилизации отходов. К примеру, в Амурске вместе с компанией «Сталкер» планируется открытие участка по переработке пластика. В селе Заозерное под Хабаровском организуется запуск переработки автомобильных шин. Кроме того, мы беремся обеспечить поставки контейнеров для сбора и сортировки мусора, - сообщили представители УФСИН по Хабаровскому краю.

В ближайшее время краевое министерство ЖКХ проанализирует предложение УФСИН. Если такие площадки со спецконтингентом, включат в схему, то будущий регоператор, которого выберут в августе этого года, будет обязан использовать их в работе. Пока в регионе определено 12 районов, где будут расположены различные объекты сбора, переработки и захоронения мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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