Заключенные Хабаровского края займутся сортировкой мусора

Руководство Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю предложило региональным властям включить в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами производственные мощности исправительных учреждений, а именно - труд на территории мест заключения. УФСИН России по Хабаровскому краю готово разместить в колониях-поселениях необходимое оборудование, а также предоставить рабочую силу. Подобное решение поможет существенно снизить тарифы обращения с отходами.

Накануне тему переработки отходов обсудили на рабочем совещании в краевом министерстве ЖКХ. Представители УФСИН обозначили несколько мест, где можно организовать специфическое производство. Рассматриваются объекты в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Ванино, Хабаровском районе и непосредственно в краевом центре. Подбором персонала будет заниматься Федеральная службы исполнения наказаний.

- Мы сможем задействовать на переработке примерно 70 человек. Все люди будут обучены. У нас уже есть опыт утилизации отходов. К примеру, в Амурске вместе с компанией «Сталкер» планируется открытие участка по переработке пластика. В селе Заозерное под Хабаровском организуется запуск переработки автомобильных шин. Кроме того, мы беремся обеспечить поставки контейнеров для сбора и сортировки мусора, - сообщили представители УФСИН по Хабаровскому краю.

В ближайшее время краевое министерство ЖКХ проанализирует предложение УФСИН. Если такие площадки со спецконтингентом, включат в схему, то будущий регоператор, которого выберут в августе этого года, будет обязан использовать их в работе. Пока в регионе определено 12 районов, где будут расположены различные объекты сбора, переработки и захоронения мусора.