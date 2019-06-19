Бараки, дороги и уголовные дела: в Хабаровске проверили аварийные дома

Московская активистка, член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина поставила диагноз хабаровским управляющим компаниям и ответственным за состояние жилого фонда лицам.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

Обычный хабаровский барак с торчащими досками полов, проваленной мокрой крышей и горелой проводкой. Улица Уральская, 2 А.

- Это даже на конюшни не похоже, - удивляется один из моих спутников. - Неужели здесь есть люди?

Есть, живут, как и еще в восьми сотнях подобных бараков. В окно, из которого вываливается рама, хозяйка вытряхивает половик. Аккуратно проходим по провалившимся полам, застеленным фанерой, по шатающейся лестнице, поднимаемся на второй этаж. Сквозь люк в чердачном перекрытии видны обугленные стропила.

Обычный хабаровский баракФото: Борис КОКУРИН

- Вы внимания не обращайте, - машет рукой проводник. - Тут коротнуло провода, крыша чуть не сгорела. Теперь в дырки дождь заливает - вот, зацените, какие пятна на потолке. Штукатурка трещинами пошла.

Мы в гостях у многодетной семьи с маленькими детьми. Квартира предоставлена по договору социального найма, пока надежды на улучшение жилищных условий у семьи нет. В любой момент может рухнуть потолок. Младших дома нет - они живут у бабушки - старшим деться некуда.

- Детей у меня четверо. Переехали сюда, и поначалу все было нормально, - рассказывает Евгений Мансуров, обитатель барака. - Потом потекла крыша, куда только не обращались, в администрации нам сказали: сейчас зима кончится, мы пришлем ребят, отремонтируем - и до свидания. Потом опять ходили. Там говорят - делайте все сами. Переселение даже не светит. Крыша над головой есть - вот и живите, как хотите. Я даже ремонтом заниматься не хочу, деньги тратить. Дождь пройдет, и начинай все заново.

В ДОЛГАХ КАК В ШЕЛКАХ

Таких бараков здесь целая улица, и в каждом похожая история. В соседнем доме туалет воняет так, что когда стоишь во дворе, приходится нос платком закрывать. Переполненные мусорные баки не вывозили несколько месяцев. Однако квитанции жильцам продолжают исправно приходить, там все: и плата за содержание «жилья», и за вывоз мусора. В управляющей компании долго не могли понять, в чем проблема, когда к ним зашли разъяренные активисты и потребовали объяснений. Главный аргумент - жильцы деньги не платят.

Атмосфера типичных трущоб ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН

- А за что вам платить, если вы ничего не делаете? - недоумевает Светлана Калинина. - К тому же не все же не платят? А с теми, кто должен, наверняка судебные приставы работают. В доме между тем вообще ничего не сделано!

- У меня долги, - парирует председатель. - Все, что приходит, тут же забирает налоговая! На что я тот же мусор вывозить должен?

- То есть вы неважный бизнесмен, - смотрит на него активистка. - Тогда уходите с рынка к чертовой матери, придут люди, которые умеют вести бизнес!

- Кто ж меня отпустит, - бормочет себе под нос председатель. - Где еще такого дурака найдут?

НЕ ХОТЯТ - ЗАСТАВИМ

Несколько дней поездок по городу и в пригород, беседы с обычными людьми, споры с чиновниками - часть рабочей поездки Светланы Калининой. Активистка старается избегать «ковровых дорожек», которые так любят расстилать перед приезжими местные власти. Она не только представитель центрального штаба ОНФ, но и член комиссии по национальным проектам «Жилье и городская среда» при президенте Российской Федерации. То есть этот человек непосредственно принимал участие в разработке законов, по которым сейчас живут города и поселки России. Теперь пришла пора посмотреть, как они работают на местах.

Квартира предоставлена по договору социального наймаФото: Борис КОКУРИН

- Мы побывали в домах, которые называют аварийными, но это не так, - делится накипевшим Светлана Калинина. - Это не дома, это бараки, сараи, что угодно, но не жилье для людей. Я посмотрела, как там живут дети. Мы очень много и пафосно говорим, что мы за детство, за его безопасность. А здесь этого нет. Необходимы срочные меры, и мы их будем предпринимать. Самое важное, что долги населения растут именно в таком аварийном фонде. И то, что директор управляющей компании мне заявляет - «да, я беру деньги, но не обязан ничего делать», то это точно не Жилищный кодекс Российской Федерации, и сегодня уже прокуратуре пора проверить бездеятельность этих коммунальщиков.

Главное, что возмущает активистку, - у Хабаровска была возможность включить аварийные дома в федеральную программу по расселению ветхого жилья, но ей не воспользовались, пропустили все отпущенные сроки.

- Знаете, когда случается беда и гибнут люди, всегда их жаль, но ничего сделать уже нельзя. Нам надо предупреждать такие трагедии, - заявила Светлана Калинина. - Так что пора бить тревогу.

Хабаровск - не единственный город, где с официальной рабочей поездкой побывала Светлана Калинина. До этого она посетила Сахалин, Камчатку, Приморье, Магадан, Бурятию, дальше Амурская область. Итоги будут доложены в Москве.