2019-06-20T12:09:30+03:00
Общество

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод поддержал региональный шлюпочный поход «Парус Отечества»

Участники похода будут в пути 24 дня и пройдут маршрут, протяженностью около 600 километров
Владимир ЗЕНКОВ
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Комсомольский нефтеперерабатывающий завод поддержал региональный шлюпочный поход «Парус Отечества»Комсомольский нефтеперерабатывающий завод поддержал региональный шлюпочный поход «Парус Отечества»Фото: Владимир ЗЕНКОВ
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Клуб юных моряков «Алые паруса» является по своей сути визитной карточкой города Комсомольска-на-Амуре. Клуб был создан в 1957 году, и сегодня в страницы его истории вписаны 2548 специалистов по военно-морскому делу, 63 морских офицера, 17 армейских офицеров, а 72 его воспитанника окончили высшие и средние учебные заведения морского флота, школы прапорщиков и мичманов. Спортивный олимп региона из числа курсантов клуба пополнили 5 мастеров спорта по морскому многоборью, 136 кандидатов в мастера спорта по гребно-парусному многоборью, 87 кандидатов в мастера спорта по морскому многоборью.

Курсанты клуба Юных моряков имени Генадия Невельского Фото: Владимир ЗЕНКОВ

Курсанты клуба Юных моряков имени Генадия НевельскогоФото: Владимир ЗЕНКОВ

Клуб посещают 110 курсантов. Самому юному курсанту 7 лет, а самому старшему – 16 лет. Юные моряки принимают активное участие во всех городских мероприятиях патриотической направленности и региональных соревнованиях по морскому многоборью. Из последних спортивных достижений – экипаж клуба стал победителем Кубка командующего Тихоокеанского флота по гребле на шлюпках.

Экипаж клуба стал победителем Кубка командующего Тихоокеанского флота по гребле на шлюпках Фото: Владимир ЗЕНКОВ

Экипаж клуба стал победителем Кубка командующего Тихоокеанского флота по гребле на шлюпкахФото: Владимир ЗЕНКОВ

Знаменит на весь Дальний Восток клуб и традицией проведения шлюпочного историко-патриотического похода «Парус Отечества» по маршруту адмирала Невельского. В этом году в поход по пути первых открывателей Амура должны были пройти в 62-й раз. Но он мог не состояться, поскольку деревянные шлюпки, на которых плывут ребята, полностью изношены и небезопасны. Но славную традицию удалось сохранить и продолжать благодаря благотворительной помощи, которую оказал Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, дочернее общество НК «Роснефть».

- С ООО «РН-Комсомольский НПЗ» мы сотрудничаем не первый год. Нефтезавод бережно сохраняет и развивает традиции клуба юных моряков «Алые паруса». На средства предприятия на здании клуба установлена памятная доска в честь его основателя Геннадия Георгиевича Путятина, а также предприятие поддерживает ребят в их стремлении освоить военно-морское искусство, развивать навыки в морском многоборье, да и просто вести активный и здоровый образ жизни. В этом году завод выделил средства на приобретение двух новых,современных ялов, которые прочней и удобней предыдущих. Один такой у нас уже есть, его ранее нам приобрел нефтеперерабатывающий завод. Мы его активно используем в преподавательской, тренировочной и походной деятельности клуба. Теперь будет три. Ну, а два новых – еще больше возможностей для детей. Мы сможем осуществить свою давнюю мечту - проплыть по одному из самых сложных маршрутов и покорить остров Сахалин, - рассказывает Андрей Хисматуллин, руководитель клуба юных моряков «Алые паруса» имени Геннадия Невельского.

Генеральный директор ООО РН-Комсомольский НПЗ Алексей Мыльцын Фото: Владимир ЗЕНКОВ

Генеральный директор ООО РН-Комсомольский НПЗ Алексей МыльцынФото: Владимир ЗЕНКОВ

Курсанты в походе будут 24 дня и пройдут маршрут, протяженностью около 600 километров. В этом году впервые он расширится пешей экскурсией. Будут активно задействованы не только руки, но и ноги юных моряков. Ребятам предстоит ежедневно грести около 50 километров и преодолеть 12 километров пешком по тропе до знаменитого памятника природы Амурские столбы. Затем курсанты поплывут к городу Николаевску-на-Амуре, по пути будут останавливаться, посещать краеведческие музеи, памятники воинской славы Амурским морякам. Домой в Комсомольск-на-Амуре ребята вернутся на «метеоре», испытавшие свои силы, с практическими навыками управления шлюпкой и полные эмоций и впечатлений. «Парус Отечества» стартует 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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