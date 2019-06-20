2019-06-20T11:58:25+03:00
Общество

В Хабаровске в День памяти и скорби реконструкторы воссоздадут Полоцкую оборону 1941 года

В акции примут участие более тридцати любителей истории из Хабаровска и Приморья
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В Хабаровске в День памяти и скорби реконструкторы воссоздадут Полоцкую оборону 1941 года. Фото: ХКДО КВИР «Хабаровский пехотинец»В Хабаровске в День памяти и скорби реконструкторы воссоздадут Полоцкую оборону 1941 года. Фото: ХКДО КВИР «Хабаровский пехотинец»
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Оборона Полоцкого укрепрайона в самом начале Великой Отечественной войны - это один из ярких эпизодов Смоленского сражения. Как утверждают историки, Полоцкий укрепрайон был частью так называемой «Линии Сталина», его протяженность - больше пятидесяти километров. Располагался он вдоль реки Ушача.

Летом 1941 года немецкая танковая группа Германа Гота рвалась к Минску. Фашистские танки через Трабы и Молодечно вышли к Смолевичам. Однако под Трабами 19-я танковая дивизия натолкнулась на упорную оборону русских солдат. Тогда Гот отправил танки к Полоцку. В итоге немцы без боя прошли около 200 километров, пока не достигли переправы у реки Ушача. Там их заметили наблюдатели укрепрайона.

По противнику ударили гаубицы. Передовой отряд был практически уничтожен. Только через неделю немцам удалось захватить плацдарм у Дисны. Вообще же, Полоцкий укрепрайон сдерживал превосходящие силы противника 22 дня. Именно это сражение попытаются воссоздать на набережной Хабаровска реконструкторы.

- Военно-историческая реконструкция начнется в 15 часов, - рассказал Алексей Михайлов, председатель ХКДО КВИР «Хабаровский пехотинец». - В боевых действиях примут участие не только члены нашего клуба, но и любители истории из Владивостока и Уссурийска. В реконструкции будут задействованы более 30 человек.

Это далеко не все, что смогут увидеть хабаровчане 22 июня на набережной. Так, в 13 часов там откроется выставка техники времен второй мировой войны, а в районе фонтанной площади стадиона имени Ленина так же с часу дня можно будет осмотреть и подержать в руках реальные предметы того времени - форму, снаряжение, вооружение как бойцов Красной армии, так и противника. Будет работать фотозона. В два часа школьники под руководством реконструктора Павла Белова продемонстрируют работу настоящего узла связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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