В Хабаровске сын и отец получили награду за спасение человека на пожаре

Отец и сын живут в селе Ильинка, пожар, который едва не обернулся трагедией произошел 27 декабря 2017 года. По словам Юрия Гордова к ним в окно, утром, часов в одиннадцать, стал стучаться соседский мальчишка. Парень прибежал по снегу босиком, рассказал, что дом в огне, сам он выпрыгнул со второго этажа, а четырехлетний брат остался в комнате.

- Выглянули на улицу, окон валил густой дым. Мы побежали туда. Я попросил сына искать малыша – он попроворнее. а сам стал тушить огонь. Внутри всё заволокло дымом от горящего дерева и пластика, было практически ничего не видно. Данил уже на ощупь нашёл мальчишку, который был без сознания, и вынес его на воздух. Когда спускался, лестница над ними сломалась, и сын повредил ногу. До прибытия «скорой помощи» моя дочь-фельдшер оказывала мальчишке помощь, - делится воспоминаниями Юрий Гордов.

Сам Юрий в это время пытался потушить огонь. В доме где-то находился газовый баллон, который мог рвануть в любую минуту. Пожарные и скорая помощь сразу не смогли подъехать к дому – не было подъездов. Когда пробились, сразу приступили к тушению и оказанию помощи пострадавшему.

Спустя два года отец и сын Гордовы в краевом МЧС получили заслуженные награды – почетные грамоты.

- Войти в огонь, спасти человека, рискуя своей жизнью, может далеко не каждый. Это показатель истинно высоких моральных качеств. Очень приятно, что такие неравнодушные к беде других люди есть в нашем обществе, ценой своей жизни они сохранили жизнь маленькому ребенку. Очень приятно, когда награда находит своих героев, - отметил Виталий Дарчия заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению.

Как показала проверка сотрудников Государственного пожарного надзора, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электроприборов. На хозяина дома был составлен протокол об административном правонарушении и наложен штраф.