Справедливороссы рассказали как крупные федеральные строительные компании помогут обеспечить Хабаровска комфортным жильем

О проблемах расселения граждан из ветхого жилья шла речь в очередной передаче «Другие дебаты» на 6 ТВ. Руководитель избирательного штаба РО «Справедливая Россия» представил свою инициативу, включенную в партийную программу «Тотальная реновация».

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

В Хабаровском крае до сих пор остается достаточно много жилых бараков, в которых вынуждены, как на пороховой бочке, проживать более тысячи семей. Не секрет, что такие дома часто горят из-за прогнившей проводки, а также затапливаются из-за сквозных трещин в стенах и дырах в крыше. Жильцы пытаются достучаться до властей. Не всегда удачно.

В этом году Хабаровскому краю на расселение граждан из ветхого жилья выделено 262 миллиона рублей. Этих средств хватит минимум на 150 аварийных помещений. При этом сумма могла быть выше, но многие дома не вошли в Федеральную программу, потому что вовремя (до 1 января 2017 года) не были признаны аварийными.

Руководитель избирательного штаба регионального отделения «Справедливая Россия» Антон Плюснин

Эту тему обсуждали участники очередной телепрограммы «Другие дебаты». От «Справедливой России» в ней принял участие руководитель избирательного штаба регионального отделения Антон Плюснин. В своем выступлении он подчеркнул, что люди, живущие в нечеловеческих условиях, зачастую не знают, что им делать.

- В домах жить, по сути, невозможно, они являются аварийными, но по документам таковыми не признаны. Это не справедливо! Ситуацию нужно менять! В наш Центр защиты граждан поступило уже около тысячи обращений от граждан, живущих в бараках, которые просят помочь разобраться в документах, которые присылают им чиновники. Ведь, зачастую, конкретики в них никакой нет, сплошная «вода». С этим нужно бороться, – уточнил Антон Плюснин.

О ПРОГРАММЕ

Также Плюснин озвучил свою инициативу, которая внесена в партийную программу «Тотальная реновация». Он предложил привлекать крупный строительный бизнес к комплексной застройке Хабаровска.

- К примеру, возьмем район 5 площадка в Хабаровске. Здесь достаточно много двухэтажных домов, построенных в 30-х годах прошлого века, из стен которых уже вываливаются кирпичи. Я не понимаю, почему власти нашего города до сих пор не наладили взаимодействие с частным бизнесом. Почему в Хабаровск до сих пор не зашел ни один крупный федеральный застройщик, который бы преобразил всю территорию этого микрорайона? Возвел бы здесь нормальные многоэтажные дома и переселил всех жителей ветхого жилья в новостройки. Я знаю, такие застройщики есть. Мы провели переговоры с двумя крупными компаниями, которые готовы взяться за это дело, - отметил Антон Плюснин.

По словам руководителя избирательного штаба РО «Справедливая Россия», до сих пор этого не произошло, потому что власти не дают большие участки земли для новостроек. Ведется, в основном, только точечная застройка. Нужно мыслить масштабно, уверен Антон Плюснин.

Со своими проблемами, касающимися расселения из ветхого и аварийного жилья, жители Хабаровского края могут обращаться в «Справедливую Россию» по адресу: Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4, офис 524. Телефон: 65 – 35 – 10.