Думала, проскочит: на Хабаровской таможне у женщины изъяли почти два миллиона рублей

Контрабандистку взяли под белы руки в аэропорту Хабаровска, во время таможенного досмотра перед вылетом в Харбин. Купюры – 25 тысяч 800 долларов США и 305 тысяч рублей, завернутые в бумагу, нашли в ее сумке. Общая сумма вывозимых денег по текущему курсу составила чуть меньше двух миллионов рублей, или тридцать с половиной тысяч американских долларов. Таким образом, отмечают таможенники, туристка больше чем в три раза превысила лимит наличных средств, разрешенных к перевозке без декларации.

- По словам россиянки, о необходимости декларировать наличные деньги она знала, но не хотела тратить время и надеялась, что ей удастся провезти их незаметно. Купюры, ставшие предметом преступления, изъяты и будут находиться в Хабаровской таможне до решения суда, - рассказала Виктория Алешина, пресс-секретарь Хабаровской таможни. – В то же время по закону через границу без декларирования разрешено перемещать сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов.

В итоге туристическая поездка хабаровчанки прервалась, еще не начавшись. На женщину завели уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств» в крупном размере. Теперь ей осталось дождаться суда, который решит, что делать с преступницей.

Вариантов тут несколько: либо штраф в трех, или десятикратном размере от суммы незаконно перевозимых денег, либо ограничение свободы на два года, либо на такой же срок принудительные работы.

Это не первый случай незаконного вывоза наличных без декларирования на Хабаровской таможне в 2019 году. Напомним, что в конце мая в аэропорту краевого центра задержали еще одну туристку, вылетавшую в Южную Корею. Дама везла с собой около 20 тысяч долларов.

По данным дознавателя по особо важным делам Хабаровской таможни Сергея Сурикова, только в этом году за границу незаконно пытались вывезти более трех с половиной миллионов рублей, в прошлом году суммы были скромнее – всего 900 тысяч. В 2018 году эта сумма составила 900 тысяч рублей.