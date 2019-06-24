2019-06-24T05:04:08+03:00
Общество

Приемная кампания в Хабаровске 2019: правила приема в вузы, сроки, бюджетные места

Приемная кампания в Хабаровске 2019 стартовала 20 июня, а закончится прием документов в вузы 29 июля
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
Приемная кампания в Хабаровске 2019: правила приема в вузы, сроки, бюджетные местаПриемная кампания в Хабаровске 2019: правила приема в вузы, сроки, бюджетные местаФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Приемная кампания в Хабаровске 2019 началась в прошлый четверг - 20 июня, когда заработали приемные комиссии всех высших учебных заведений города. В этом году, как и прежде, сохраняются основные правила поступления для выпускников школ - абитуриент имеет право подавать документы не более чем в пять вузов одновременно и участвовать в конкурсах не более чем по трем специальностям в каждом из них. На сегодняшний день заявления от выпускников школ в краевом центре принимают 12 вузов.

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА В ВУЗАХ ХАБАРОВСКА В 2019 ГОДУ

Количество бюджетных мест, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 160. При этом самые значительные сокращения пришлись на долю специальностей по направлению «Искусство и культура», когда как по направлениям «Юриспруденция», «Лингвистика», «Педагогика», «Экономика» и прочим общественным наукам, количество бюджетных мест выросло примерно на сотню.

- Для обучения по очной форме выделено 4 370 мест - это практически на уровне прошлого года, - сообщила Елена Шадуя, и.о. начальника управления краевого министерства образования и науки. - По программам бакалавриата и специалитета цифра даже увеличилась на 54, а вот в магистерских программах по инженерно-техническим направлениям уменьшилась более чем на 200.

Наибольшей популярностью у выпускников 2019 года пользуются такие направления, как IT, дизайн и пиар - конкурс чрезвычайно высок, так как большинство бюджетных мест достаются юным гениям - победителям олимпиад различных уровней. Высокие проходные баллы в этом году ожидаются и на таких направлениях, как «Медиакоммуникации», PR и GR, «Востоковедение», «Языки и межкультурная коммуникация».

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2019 В ХАБАРОВСКЕ: СРОКИ

Прием документов от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, закончится 26 июля, а на специальности, требующие дополнительных испытаний, отведено время до 7 июля. Уже 27 июля на информационных сайтах университетов появятся списки поступающих, затем пройдет этап приоритетного зачисления вне конкурса. Напомним, что вне общей очереди будут принимать победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и других крупных конкурсов. Также преимущество при поступлении в вузы имеют дети-инвалиды, дети-сироты и абитуриенты, поступающие по целевому направлению.

Завершится приемная кампания в Хабаровске 2019 двадцать девятого июля, когда вузы опубликуют основные конкурсные списки абитуриентов на 80 процентов бюджетных мест. Первый этап общего зачисления состоится с 1 по 3 августа, второй - с 6 по 8 августа.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в 2019 году сохраняется поддержка лучших выпускников. Стобалльников, победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады наградят стипендией губернатора Хабаровского края в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Хабаровчанина осудили за убийство нового поклонника бывшей пассии
Разбойник после нападения на пожилую хабаровчанку отправился в тюрьму
Старатели в новом сезоне уже добыли тонны килограммов золота в Хабаровском крае
В Хабаровском крае собираются готовить специалистов «на заказ»
Хабаровские выпускники побывали на приеме у мэра города
Маш с сюрпризом нашли в магазине в Хабаровском крае
Школьники в Биробиджане хлебнули первобытной жизни
Гость комсомольчанина «засветился» в краже крепежей со строительной базы
Россельхозбанк снижает ставку по ипотеке на покупку жилого дома
Пчеловоды в Хабаровском крае просят ограничить вырубку липы
Школьников, желающих работать, в Хабаровске стало больше
Персональные траектории развития появились у участников форума «Амур» в Хабаровском крае
Сирота в Биробиджане обрел положенное жилье годы спустя
«Танковый вальс» увидят хабаровчане на аэродроме «Центральный» в Хабаровске
Закупка хлеба в хабаровском доме-интернате сорвалась из-за недостающих печати и подписи
Мать отсудила у бизнесмена в Хабаровском крае 400 тысяч за травмы сына
Водитель в Хабаровске проигнорировал знак «Въезд запрещен» и врезался в бетонные блоки
Победители чемпионата по плаванию из Хабаровского края отправятся в Черногорию и на Кубок России
На улице Советской в Биробиджане ожидаются пробки
Хабаровские школьники попадут в Юнармию, если сдадут нормативы ГТО
Хабаровчане почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны