Фестиваль красок 2019 в Хабаровске: где пройдет, где купить краски

Фестиваль красок 2019 в Хабаровске пройдет шестого июля - и в этот день скучать не придется никому, потому что вы сами и все вокруг станет настолько ярким и цветным, насколько это вообще возможно сделать при помощи пары рук и мешочка с сухими пигментами. На празднике, помимо основного занятия - обмазывания, а точнее, обкидывания разноцветными красками, вас ожидает невообразимое количество развлечений - от спорта до музыки, от рукоделия до гастрономии.

- Будьте готовы к тому, что на фестивале вас 100% раскрасят. Тот, кто выйдет чистым с фестиваля - ниндзя, - шутят организаторы четвертого Дальневосточного фестиваля красок. - Каждые 15 минут будут происходить взрывы цвета: одновременно под счет ведущего вы будете запускать краску в небо.

За себя и одежду вы можете не беспокоиться - краска, предоставляемая организаторами, легко отмывается и отстирывается и совершенно безвредна для здоровья.

Также на фестивале откроют огромный фудкорт, на котором посетители смогут отведать пиццы и бургеров, мороженого, домашнего печенья, морса, кофе и других вкусностей. Для любителей творчества будет работать зона рукоделия, в которой гости праздника смогут приобрести товары местных умельцев или самостоятельно сделать поделку на память.

Для любителей спорта задействуют фитнес-зону, где каждый желающий сможет продемонстрировать свои физические качества и выиграть крутой приз от лучших спортивных клубов города. А тот, кто не хочет растрачивать свою энергию, прыгая на скакалке, может попытать удачу в розыгрыше подарков от партнеров фестиваля.

В течение всего красочного безумия для участников будут выступать музыкальные группы и диджеи, наполняя и без того радостную атмосферу фестиваля хорошей музыкой.

Фестиваль красок 2019 в Хабаровске - это 3,5 тонны краски, киловатты крутой музыки, десятки активностей, фудкорт и бесплатный вход. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ

По заявлению организаторов, фестиваль красок 2019 в Хабаровске - это пространство, свободное от алкоголя и сигарет. На площадке будет предусмотрена обязательная зона досмотра участников. Кроме того, вход со своей краской запрещен. Это требование обусловлено безопасностью участников, поэтому на входе всех ждет строгий досмотр - бдительная охрана будет изымать краску, а также колющие, режущие предметы и алкоголь.

ГДЕ КУПИТЬ КРАСКИ

Приобрести сертифицированную, безопасную и качественную краску вы сможете прямо на фестивале. Стоимость пакетиков краски:

1 пакетик - 150 рублей;

3 пакетика - 450 рублей;

5 пакетиков - 750 рублей;

10 пакетиков - 1500 рублей.

КУДА ЕХАТЬ:

Фестиваль красок 2019 в Хабаровске пройдет на парковке Арены «Ерофей», ул. Павла Морозова, 83, 6 июля. Начало в 12:00. Вход на фестиваль свободный.