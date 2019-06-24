Сергей Иванченко: «Важно услышать мнение жителей по вопросу возвращения прямых выборов глав районов»

Вопрос, который обсуждался на заседании Законодательной думы Хабаровского края - это предложение, касающееся возврата к прямым всенародным выборам глав районов в Хабаровском крае.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

- Мое мнение - Хабаровский край достиг того уровня, когда глав можно избирать через прямые выборы. Есть разные по этому поводу мнения: одни говорят, что лучше это делать через депутатов, другие, что лучше назначать. Но, как я вижу, и здесь нам надо было бы подумать, что было бы правильно вернуть прямые выборы глав районов. Главы так же, как и депутаты, должны нести ответственность перед населением. А то как-то нелогично получается: депутаты избирают главу, и глава как бы не чувствует, что его избирали люди. И тогда далеко не всегда понятно - а проголосовали бы люди за этого кандидата или нет. Такой глава ничего не сделает, даже если очень сильно захочет, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Законопроект в соответствии с регламентом депутаты должны рассмотреть на очередном заседании думы, предварительно обсудив его на комитете. Как отмечают в комитете краевого парламента по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, с начала нынешнего года в Законодательную думу поступило уже четыре законопроекта, касающихся изменения порядка избрания глав районов в Хабаровском крае. Помимо губернаторской инициативы на рассмотрении в парламенте находятся предложения от трех районов Хабаровского края: Солнечного, Вяземского и Хабаровского. Предложения содержат разные точки зрения на порядок избрания глав.

ВСЕ, КАК И РАНЬШЕ

- Что мы видим на данный момент - мнения районов разделились: одни выступают за прямые выборы глав, другие считают, что нужно сохранить существующую систему, третьи настаивают на альтернативном варианте. Нам до заседания думы важно понять не только позицию глав районов и мнения районных собраний депутатов, но, в первую очередь, услышать, что думают жители. Ведь этот вопрос касается абсолютно всех избирателей Хабаровского края. Мы должны принять взвешенное решение, основанное на мнении людей. Любой закон - это живой процесс, он продиктован временем и запросом от граждан, - сказал Сергей Иванченко, депутат Законодательной думы, лидер регионального отделения «Единой России».

Избирательное законодательство регулярно претерпевает изменения. Так, например, если в 2009 году губернатор края назначался на заседании Законодательной думы, то уже в 2013 были проведены прямые выборы главы региона.

- Хочу напомнить, что несколько лет назад дума принимала решение, в соответствии с которым главы избирались через конкурс. Тогда речь шла не только об экономии бюджетных средств, потому что выборы, прямо скажем, процесс затратный, но и о существовании кадрового голода в районах края. Сегодня политическая ситуация изменилась. В муниципалитетах появляются люди с активной позицией, понимающие и в хозяйстве, и в экономике, и в социальной сфере, появляются политики, которые готовы вместе с жителями решать проблемы и обсуждать планы развития территорий. Учитывая, что в России установлен единый день голосования - второе воскресенье сентября, мы понимаем, что в случае принятия закона ближайшие выборы глав районов в Хабаровском крае могут состояться не ранее осени 2020 года. То есть у всех нас есть время подготовиться и услышать мнение жителей, - считает Александр Яц, глава Хабаровского района.