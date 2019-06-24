2019-06-24T10:47:22+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае специалисты обнаружили очаг бруцеллеза

Опасная болезнь найдена у животных в поселке Кутузовка района имени Лазо
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Хабаровском крае специалисты обнаружили очаг бруцеллеза. ФОТО: Министерство по развитию Дальнего ВостокаВ Хабаровском крае специалисты обнаружили очаг бруцеллеза. ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока
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Сейчас сотрудники Роспотребнадзора ведут расследование на предприятии, где у животных была выявлена инфекция. Производят на нем помимо прочего козье молоко - предприниматель содержит небольшое стадо. Сейчас в фермерском хозяйстве объявлен карантин – на территорию никого не пускают, а работников тщательно проверяют на наличие болезни.

- Сотрудниками управления проведена проверка наличия продукции хозяйства в торговой сети. К счастью продукция не выявлена, - рассказали краевом Роспотребнадзоре. - Управлением ветеринарии Правительства Хабаровского края принято решение об убое всего стада.

Бруцеллез инфекция, которой люди могут заразиться от животных, особенно крупного рогатого скота, коз, овец, свиней. В большинстве случаев утверждают специалисты инфицирование заникает при употреблении в пищу продуктов животноводства. Инфекция также может быть вызвана попаданием бактерий с заболевших животных через повреждения кожи или слизистую оболочку или при ингаляции зараженной пыли и аэрозолей.

Обычно пациенты, не прошедшие лечения, приходят в нормальное состояние в течение 2-3 месяцев, однако за этим могут последовать циклы рецидива и ремиссии болезни, которые могут длиться годами и сопровождаться осложнениями на печень, селезенку, опорно-двигательный аппарат, мочеполовую систему, центральную нервную систему и сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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