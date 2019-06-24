Члены партии «Справедливая Россия» представили свой взгляд на «Тотальную реновацию» Хабаровского края

Евгений Исаков, Андрей Староселец, Илья Вишневский и Виктория Осипова рассказали про «Справедливый призыв» и обсудили в прямом эфире программу «Тотальная реновация».

НАДЕЖДА НА ИЗМЕНЕНИЯ

Тотальная реновация – явление многообразное. Одно из них и, я считаю, наиболее важное – изменение формата общения новой краевой Законодательной думы и Госдумы Российской Федерации. Сейчас эти отношения строятся так: старшие товарищи, «носители прогресса», как они себя сами называют, сказали: «надо», у нас тут кивнули - сказали: «есть» и исполнили. Потому как правящая партия жестко наказывает своих оступившихся сынов, - рассказал Евгений Исаков, общественный деятель.

Самый вредоносный, по мнению Исакова закон, принятый Госдумой за последнее время –«О пенсионной реформе». Шанс о том, что его не примут все же был, если бы большинство субъектов федерации с ним бы не согласилось. Однако представители партии власти практически во всех заксобраниях доминируют, потому законопроект одобрили, взяв под козырек, и в итоге приняли.

- Я надеюсь, что после сентябрьских выборов ситуация кардинально изменится, когда во многих субъектах российской Федерации партия власти потерпит поражение. Причем в Госдуме начнут готовиться к следующим выборам. И если наша новая дума подготовит обращение об отмене того же самого закона о пенсионной реформе, то от этого просто так уже отмахнуться не получится, добавил Исаков.

РЕНОВАЦИЯ В ГОРОДЕ ЮНОСТИ

- Вошедшие в программу «Тотальная реновация» вопросы, на самом деле уже давно у всех на слуху, в том числе и в Комсомольске-на-Амуре. Реновация – это возможность навести порядок в жизни наших земляков и прийти в итоге к хорошим результатам в муниципальном управлении. Меня лично интересуют вопросы местного самоуправления, - представил своё видение проекта Андрей Старосельцев, действующий депутат городской думы Комсомольска-на-амуре.

Комсомольчанин работает для своих избирателей бесплатно уже не один созыв и знает, чем живет город сейчас, каковы его проблемы. Не понаслышке знает, что очень сложно решать многие вопросы, но уверен, что многие из них можно решить. Ему больно смотреть, как пенсионеры, чтобы сэкономить лишнюю копейку, копаются среди просроченных уже овощей,

Обсуждение в прямом эфире программы «Тотальная реновация» Фото:пресс-служба парии «Справедливая Россия»

выбирая более пригодные к употреблению.

– Мне за державу обидно, я не могу это спокойно переносить, поэтому в свободное от работы время пытаюсь вникнуть в вопросы. Если в сентябре этого года сменится политическое руководство города Комсомольска-на-Амуре, то я бы сначала провел общий независимый аудит от управленческой структуры до проектов, которые были предложены ранее в городе. Пересмотрел бы наполнение бюджета, сократив бы ненужные расходы. Вседозволенность привела город к дисбалансу, - добавил Андрей Старосельцев.

Молодой предприниматель из Комсомольска-на-Амуре Илья Вишневский принял решение призваться в «Справедливую Россию», сравнив деятельность всех ведущих партий и движений.

- Я здесь родился, вырос, живу и уезжать никуда не собираюсь. Я считаю, что людям нужно говорить правду. Большая проблема и закопка бюджета Хабаровского края в огромную долговую яму случилась из-за неправдивых данных. Предыдущий глава региона докладывал президенту страны, что у нас все отлично. На бумаге было все гладко, а на деле – сплошные приписки, – отметил комсомольчанин Илья Вишневский.

Отметим, «Другие дебаты» проходят в прямом эфире телеканала 6ТВ по понедельникам и четвергам, чтобы жители Хабаровского края понимали с какой повесткой кандидаты от партий намерены идти на выборы в сентябре этого года.