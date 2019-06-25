2019-06-25T07:02:13+03:00
Общество

День молодежи 2019 в Хабаровске: программа мероприятий

«Евромарафон» и фестиваль «Здоровье 27» пройдут в День молодежи 2019 в Хабаровске
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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День молодежи 2019 в Хабаровске: программа мероприятийДень молодежи 2019 в Хабаровске: программа мероприятийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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День молодежи 2019 в Хабаровске состоится 29 июня, в субботу. В этом году город условно разделят на две площадки - «Евромарафон» и фестиваль «Здоровье 27», на которых и состоится все самое интересное.

На площадке возле арены «Ерофей» соединятся всевозможные популярные молодежные развлечения - от музыки до спорта. В общественном сознании слово «молодежь» прочно ассоциируется со школьниками и студентами, однако это не совсем так - в общемировом определении молодежь, это люди в возрасте от 14 до 30 лет, а организаторы «Евромарафона» и вовсе уверены - что возраст, это только цифра в паспорте, поэтому ждут на своем празднике хабаровчан всех возрастов, в том числе и семьи с детьми - развлечений хватит на всех.

Откроется «Евромарафон» в 12 часов дня - именно тогда начнут работать небольшой рыночек и фудкорт, а также зоны релакса и интерактива. В 16 часов активных гостей мероприятия ждет спортивный марафон - 12 спортивных станций от интеллектуальных игр до сложной полосы препятствий. Наградой самым быстрым и ловким станут специальные «еврорубли», которые там же можно будет обменять на ценные призы. Позже состоится отдельный розыгрыш подарков от партнеров мероприятия и вечерний флешмоб от студии «Flashdance Россия».

На протяжении всего «Евромарафона» посетителей будут развлекать лучшие диджеи со всего региона, а кульминацией станет выступление Звонкого - исполнителя, сумевшего создать собственный оригинальный музыкальный стиль, взяв за основу раггамаффин в симбиозе современного танцевального саунда и вокала.

На площадке в районе дома №48 на Амурском бульваре в День молодежи 2019 в Хабаровске пройдет чуть менее масштабный, но не менее интересный и веселый фестиваль «Здоровье 27», всецело посвященный спорту и здоровому образу жизни, который за последние 10 лет набрал огромную популярность у молодого поколения.

- Участников фестиваля ждут всевозможные соревнования, например, по уличному бакскетболу и воркауту, - рассказал «КП»- «Хабаровск» Максим Кононенко, главный специалист Управления по делам молодежи администрации Хабаровска. - Причем соревноваться будут как любители, так и профессиональные спортсмены, так что посмотреть будет на что.

Помимо соревнований для посетителей фестиваля организуют различные фотозоны, спортивные мастер-классы и музыкальное сопровождение, так что занятие по душе найдется каждому. Возрастных рамок и ограничений, как и у «Евромарафона» - нет, организаторы приглашают и ждут на веселый праздник абсолютно всех.

ГДЕ И КОГДА

Адреса площадок в День молодежи 2019 в Хабаровске:

Арена «Ерофей», ул. Павла Морозова, 83. Двадцать девятого июня, начало в 12:00. Вход свободный.

Амурский бульвар, площадка в районе дома №48. Двадцать девятого июня, начало в 12:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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