В Хабаровском крае реки Бурея и Ургал выходят из берегов и угрожают подтопить поселок

Как сообщают метеорологи, циклон в Верхнебуреинском районе стал причиной сильных паводков в местных реках. Сильные дожди, а за время прохождения циклона в районе выпало более 60 миллиметров осадков, резко подняли уровень воды в реках Бурея и Ургал, и уже завтра он, скорее всего, вырастет до критической отметки. Это значит, что в зоне подтопления может оказаться поселок Усть-Ургал с населением в 160 человек.

- Река Ургал может выйти из берегов из-за того, что ее своими водами «подопрет» река Бурея. На Бурее уровень воды сейчас стремительно растет. Сегодня у данного населенного пункта прогнозируется прохождение гребня паводка, что приведет к дополнительному подъему воды до отметок 1020-1070 сантиметров. При таких уровнях могут начаться опасные явления - подтопления дорог, линий связи, электропередач, сенокосов, полей и населенных пунктов, - рассказали в комитете по гражданской защите правительства Хабаровского края.

В поселке сейчас работают восемь краевых спасателей и координатор из комитета по гражданской защите. На месте организован оперативный мониторинг ситуации. Администрация района занимается отселением жителей поселка с территорий, которые могут попасть под затопление.

- Пока в пункте временного размещения согласились поселиться 13 человек. Также в превентивных целях приняты меры по сохранности личного имущества граждан. Проводится информирование жителей села, - отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Если обстановка ухудшится, в Усть-Ургал отправится аэромобильная группировка спасателей МЧС.