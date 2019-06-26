2019-06-26T12:35:46+03:00
Общество

День молодежи 2019 в Комсомольске-на-Амуре: программа мероприятий

В День молодежи 2019 в Комсомольске-на-Амуре пройдет фестиваль «Движ»
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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День молодежи 2019 в Комсомольске-на-Амуре: программа мероприятий. Фото предоставлено организаторами фестиваля.День молодежи 2019 в Комсомольске-на-Амуре: программа мероприятий. Фото предоставлено организаторами фестиваля.
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День молодежи 2019 в Комсомольске-на-Амуре состоится 29 июня, в субботу. В рамках фестиваля для гостей организуют работу множества интерактивных площадок, где каждый найдет себе развлечение по интересам.

В День молодежи 2019 в Комсомольске-на-Амуре можно будет сыграть в пейнтбол, научиться косоплетению, попробовать себя в робототехнике и танцах, и даже поучаствовать в хип-хоп баттле. Ну, а если PUBG и Battlefield для вас - не пустой звук, вы можете стать участником турнира по компьютерным играм.

Также во время фестиваля будет работать базар изделий ручной работы, состоятся показательные выступления спортивных федераций и кинопоказы, мастерство тонкого юмора продемонстрируют городские команды КВН.

Со сцены в День молодежи 2019 в Комсомольске-на-Амуре, конечно же, будет звучать музыка в исполнении местных групп, гостей фестиваля будут развлекать различные творческие коллективы, кстати, от последних требуется подать заявку на участие заранее.

- К участию в фестивале приглашаются творческие люди, которые хотят заявить о себе, - отметили в отделе по молодежной политике администрации города Юности. - Необходимо подать заявку нам на электронную почту @molodkms, чтобы присоединиться к команде организаторов.

На праздник ждут не только молодых людей, но и семьи с детьми, и вообще всех, кто хочет отлично провести день.

ГДЕ И КОГДА

День молодежи 2019 в Комсомольске-на-Амуре отметят на площади перед Драматическим театром, время проведения фестиваля «Движ» с 16:00 до 22:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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