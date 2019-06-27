День семьи, любви и верности в Хабаровске 2019: куда сходить

День семьи, любви и верности в Хабаровске 2019 - праздник в честь святых супругов Петра и Февронии - покровителей семьи и брака в православной традиции, который горожане ежегодно отмечают с большим удовольствием. Его отпразднуют в этом году на двух площадках - на набережной реки Амур в районе колеса обозрения, а также в сквере Семьи, любви и верности, расположенном там же, на центральной набережной.

В программе этого семейного праздника чего только нет - концерт, показ семейных и национальных традиций, игр, национальных видов спорта; выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества и проведение мастер-классов, в том числе и плетения венков из ромашек, а как известно, ромашка - это главный символ Дня семьи, любви и верности. Для самых удачных семейных снимков организуют фотозоны, а проголодавшихся участников накормят солдатской кашей из полевой кухни.

Помимо развлекательной части программы, состоится и торжественная - откроют День семьи, любви и верности в Хабаровске 2019 награждением. Семьям Варшавских и Гомбоевых, активно участвующим в общественной жизни Хабаровска и Хабаровского края, вручат комплекты наград «За любовь и верность».

ГДЕ И КОГДА

День семьи, любви и верности в Хабаровске 2019 отпразднуют на центральной набережной, начало праздника в 12:00, вход свободный.