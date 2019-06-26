2019-06-27T05:17:37+03:00
Это - Хабаровск!

Храните деньги в сберегательной кассе: как хабаровчанам уберечь свои кровные

Прямой эфир 27 июня на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук
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Храните деньги в сберегательной кассе: как хабаровчанам уберечь свои кровныеХраните деньги в сберегательной кассе: как хабаровчанам уберечь свои кровныеФото: Борис КОКУРИН
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- Алло! Здравствуйте! Ваша карта заблокирована, чтобы ей воспользоваться, нужно назвать свой пин-код, либо три цифры на обратной стороне пластика.

И тут-то хабаровчане часто попадаются на крючок мошенников. Какую только информацию мы им не сдаем с потрохами. Как итог - дырявый кошелек. В гостях студии радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - Юрий Адамчик, руководитель управления обслуживания устройств самообслуживания Дальневосточного ПАО Сбербанк. С 8 утра поговорили о том, как уберечь свои деньги от злоумышленников, что делать, если банкомат выдал поддельные купюры. А также узнали, правда ли, что клиент должен объяснить сотруднику кредитной организации, откуда на его счете появилась баснословная сумма, прежде чем ее снять.

Храните деньги в сберегательной кассе: как хабаровчанам уберечь свои кровные Фото: Ульяна КОСКИНА

Храните деньги в сберегательной кассе: как хабаровчанам уберечь свои кровныеФото: Ульяна КОСКИНА

А следующий час - музыкальный. К нам в студию заглянула шоу-группа «Капучино Лайт». На частоте 88,3 FM, под аккомпанемент акустической гитары, трубы и латиноамериканской перкуссии звучал потрясающий женский вокал.

Поем вместе любимые песни Фото: Ульяна КОСКИНА

Поем вместе любимые песниФото: Ульяна КОСКИНА

Эфир 27_06_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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