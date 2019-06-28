Результаты ЕГЭ 2019 в Хабаровском крае не могут не радовать - в регионе зафиксировали 23 стобалльные работы. Высокие результаты выпускники показали в области географии, химии, истории, профильной математики и русского языка. Как отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края, в этом году тестирование прошло без серьезных сбоев и нарушений.

НОВШЕСТВА

ЕГЭ 2019 в Хабаровском крае сдавали 5918 выпускников. Первым экзаменом стала профильная и базовая математики, при этом в текущем году школьникам предоставили право выбрать только один уровень, и стоит отметить, что 52 процента испытуемых выбрали именно профиль. Всего этот предмет сдавали 3089 человек, 158 выпускников получили 80 баллов и больше, а ученик лицея №1 Комсомольска-на-Амуре Андрей Деревягин получил 100 баллов. В процентном соотношении количество высокобалльных работ по сравнению с прошлым годом выросло в три раза, что, конечно, похвально.

Совершенно новым направлением в этом году стал ЕГЭ по китайскому языку. Пройти это испытание решились всего восемь ребят из всего края. Лучший результат - 87 баллов.

ОБ УСПЕХАХ

Отличные результаты ЕГЭ 2019 в Хабаровском крае показали школьники в области физики. Этот предмет сдавали 1 223 человека. Почти три процента из них получили 80 и более баллов. Проявили себя выпускники и в знании английского языка и обществознания.

- На экзамен по английскому языку решились 627 выпускников. При этом почти половина из них набрали 80 и более баллов, - рассказали в пресс-службе правительства края. - Также стали известны результаты тестирования по обществознанию. Знания по этому предмету проверяли три тысячи 244 школьника, максимальный результат по итогам двух экзаменов остановился на уровне 99 баллов.

Максимальный результат по физике составил 96 баллов. Тестирование по этому предмету выбрали одна тысяча 223 выпускника, 35 из них добились 80 и более баллов за свои работы.

Три стобалльных работы отметились на ЕГЭ по химии, две - по истории. Но самый яркий результат, пожалуй, зафиксировали на экзамене по русскому языку - из 23 стобалльных работ 16 пришлись именно на этот предмет. При этом больше тысячи ребят получили более 80 баллов за этот экзамен.

Свои работы выпускники могут посмотреть в личном кабинете на официальном информационном портале ЕГЭ, увидеть свои ошибки, а в случае несогласия с результатом - подать апелляцию.

НЕУДАЧИ

По данным Рособрнадзора, в этом году с экзаменов по всей стране удалили за шпаргалки и за пронесенные в аудитории мобильные телефоны более 500 человек. В Хабаровском крае, как ни прискорбно, оказались и свои «отличившиеся» - две девушки пронесли на экзамены телефон и шпаргалку. Теперь одной из них придется пересдавать историю через год, а второй - русский язык в грядущем сентябре в дополнительный период.

СПРАВКА КП

Пункты сдачи ЕГЭ в 2019 году были оборудованы металлоискателями и системой видеонаблюдения, 48 пунктов оснащены приборами подавления подвижной связи. В 92 ППЭ использовались технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов ЕГЭ в аудиториях в присутствии участников экзамена и сканирования работ участников после завершения экзамена.